Anima Holding | Norges Bank ha in portafoglio il 3 | 02%

Il settore servizi per la finanza si muove verso il basso - -3 - 16% - - netto calo registrato da Anima Holding : Andamento depresso per l' indice dei titoli italiani che offrono servizi finanziari . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Financial Services . L' indice FTSE ...

In evidenza Anima Holding sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per il principale asset manager indipendente in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,65%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Piazza Affari : accelera Anima Holding : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Anima Holding - risultati in crescita nei primi nove mesi : risultati in crescita per Anima Holding nei primi nove mesi dell'anno. L' utile netto consolidato è salito del 24% a 97 milioni di euro, mentre l'utile netto consolidato normalizzato - che non tiene ...

Anima Holding - raccolta da inizio positiva per 0 - 8 miliardi : La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di ottobre 2018 è stata negativa per 73 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 0,8 miliardi di euro. Il totale delle masse gestite ...

I Buy di oggi da Anima Holding a Telecom Italia : ... Saipem con target di 5 euro, progetti nelle rinnovabili per 7,8 mld di euro ntro il 2023, ed StM con obietivo di 25,50 euro, Tsmc, la più grossa foundry al mondo, ha fornito una guidance per l'...