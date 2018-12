Ancelotti | una giornata speciale

Donadoni : «Ancelotti è una certezza - il Napoli è sulla strada giusta» : L’intervista alla Gazzetta Roberto Donadoni è un doppio ex di Atalanta e Napoli. Da calciatore, ha esordito proprio con la maglia dei neroazzurri bergamaschi, prima dell’approdo al Milan nel 1986. Poi è stato allenatore del Napoli per qualche mese, tra marzo e ottobre 2009. Un’avventura che non tutti ricordano col sorriso, ma che invece lo stesso allenatore reputa importante per la sua carriera. Le sue parole, tratte da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ad Anfield come in una fossa dei leoni - possiamo solo vincere. Ancelotti ci dà tranquillità' : ... "Con Ancelotti sono cinque anni che ci sentiamo e ci vediamo e, quando è venuto, ho capito che era tutto vero quel che io avevo intuito " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport " Una persona ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

Ancelotti : «Con il Chievo una partita apparentemente facile. Ci vorrà concentrazione» : 'Dobbiamo sfruttare queste partite fino a Natale per accorciare la distanza dalla prima e provare passare il turno in Champions'. Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia ...

Napoli - Mertens insegue il gol numero 100 ma Ancelotti spinge per l’acquisto di una punta : le ultime : Dries Mertens rappresenta senza dubbio il bomber del Napoli delle ultime stagioni, almeno di quelle successive alla partenza di Higuain in direzione Torino. Un bomber per certi versi inaspettato alla luce del suo ruolo originario: il belga, infatti, nasce ala e solo in seguito all’incontro con Sarri e all’emergenza punte del Napoli (Milik infortunato e Gabbiadini poco convincente) fu spostato al centro con i risultati che sono ...

Nazionale - Insigne accomuna Mancini e Ancelotti : “A Coverciano mi sembra di lavorare a Napoli” : Dal raduno di Coverciano, dove gli azzurri si sono radunati per preparare l’ultima partita del girone di Nations League contro il Portogallo, Lorenzo Insigne si è espresso sulle differenze prestazionali tra il calciatore ammirato al “San Paolo” e quello che invece indossa la maglia dell’Italia: “Ritrovarsi una volta al mese non aiuta ad esprimerci al massimo, ma posso assicurare che io cerco sempre di dare ...

Moggi : “Ancelotti bravo a Genova - ha imparato una lezione molto importante” : Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato di Ancelotti nel proprio editoriale sul quotidiano “Libero”. L’ex direttore ha parlato di Napoli e Ancelotti, raccontando un aneddoto sul tecnico azzurro: “Solitamente i campi pesanti danneggiano le squadre più tecniche. Sabato il Napoli, nel diluvio di Genova, ha dimostrato tutto il contrario e Ancelotti è […] L'articolo Moggi: “Ancelotti bravo a ...

Il Napoli ha una nuova stella - Fabian Ruiz è già un top player : così lo spagnolo ha conquistato Ancelotti : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato indicazioni per le zone alte della classifica, si è giocata la 12^ giornata del torneo italiano, in vetta è rimasto tutto inalterato con il successo della Juventus contro il Milan e quello del Napoli sul campo del Genoa. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto l’abilità di reagire all’iniziale svantaggio firmato da Kouame, poi il ribaltone prima con Fabian Ruiz e poi da ...

Napoli - Mertens-Ruiz intesa social. Ancelotti ha una panchina d'oro : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist che ti ho fatto?'. La domanda di Dries Mertens è rivolta a Fabian Ruiz e corredata sui social da una foto spiritosa con i due cheek-to-cheek. Può sorridere il Napoli ...

Ancelotti si schiera con Mourinho : una lezione di sportività di Carletto! : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato del noto gesto di Josè Mourinho contro i tifosi della Juventus nella giornata di mercoledì Il gesto di Mourinho all’Allianz Stadium dopo la vittoria in rimonta del Manchester United contro la Juventus “è totalmente comprensibile“. Ne è convinto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, che alla vigilia del match contro il Genoa torna a porre l’accento sul problema culturale che ...

Napoli - Ancelotti : “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha recuperato!” : Prima della sfida contro il Genoa di domani sera, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha voluto dire la sua sul match di Marassi: “Abbiamo fatto bene finora, possiamo fare meglio e ci stiamo provando. Dobbiamo superare le insidie ogni giorno, domani ce n’è un’altra molto pericolosa. Andiamo in uno […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha ...

Il Napoli di Ancelotti : giocare più partite in una sola : Come ha giocato Tuchel La più grande differenza tattica tra l’era Ancelotti e l’era Sarri riguarda il differente approccio al gioco, proprio in senso filosofico. Se fino a maggio 2018 il Napoli era una squadra che cercava sempre e comunque di imporre il proprio contesto, i propri principi, finanche le proprie spaziature e i propri meccanismi difensivi ed offensivi, ora la situazione è decisamente diversa. Ovvero, il Napoli muta ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarà una notte magica. Con Ancelotti salto di qualità' : Aurelio De Laurentiis lascia lo splendido palazzo di Posillipo, con vista Capri, dove ha pranzato con i vertici del Psg e si mostra ottimista sulla sfida serale: 'Sarà una notte magica, speriamo per ...

Napoli-PSG - Blanc : 'Ancelotti ha migliorato una squadra già forte - mi piacerebbe allenare in Italia' : Blanc ne ha parlato così: "Il girone del PSG è molto difficile " ha spiegato l'ex difensore campione del mondo con la Francia nel 1998 nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -, ...