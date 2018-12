Ancelotti | La Juve non è imbattibile

Ancelotti sposa Napoli : 'Qui per restare a lungo. La Juve non è inarrivabile' : Poi abbiamo Koulibaly, uno dei migliori difensori del mondo con Sergio Ramos e Varane. Questa squadra ha tante potenzialità e lo ha dimostrato nel girone di Champions, che era difficilissimo: ...

Capello : «Scudetto già della Juve - magnifico Ancelotti» : L’intervista a Repubblica Fabio Capello intervistato a Repubblica alla vigilia di Juventus-Inter. Da esperto del settore, e da doppio ex particolare: l’ex allenatore dei bianconeri ha guidato anche lo Jiangsu, club della Chinese Superleague di proprietà di Suning. E proprio da qui parte l’intervista rilasciata al quotidiano romano: «Ho conosciuto bene il signor Suning, ho avuto il privilegio di lavorarci e vi dico che se esiste ...

Il Napoli batte l'Atalanta - decide Milik a 5' dalla fine. Ancelotti tiene il passo della Juve - a distanza - : Il Napol i batte nel finale l' Atalanta e tiene, a distanza, il passo della Juventus . Gli azzurri di Carlo Ancelotti , secondi da soli a quota 32, -8 dalla Signora capolista e schiacciasassi, passano ...

Atalanta-Napoli alle 20.30 La Diretta Ancelotti insegue la Juve : È un lunedì sera di grande lusso quello che regala il programma della 14esima giornata di Serie A: a Bergamo si sfidano infatti Atalanta e Napoli in un match ad altissima tensione per le due squadre, ...

Napoli - patto anti-Juve tra Ancelotti e lo spogliatoio : La Gazzetta dello Sport svela del patto anti- Juve tra Carlo Ancelotti ed il suo Napoli : 'Il morale è alto, nonostante tutto. La resa non appartiene all'ambiente napoletano. Ne ha discusso con la squadra, Carlo ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

Napoli - Ancelotti : 'Gara utile - con la Stella Rossa sarà simile. Meno 8 dalla Juve? A fine campionato vediamo...' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Chievo : 'Preoccuparsi significa occuparsi prima e penso che questa gara sia un buon test per capire quella che può essere la partita di mercoledì prossimo con la ...

Napoli-Chievo alle 15 La Diretta Ancelotti va a caccia della Juventus : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio l'inizio ...

Napoli - Ancelotti : “Accorciamo le distanze dalla Juve. Mertens? Da valutare” : Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Chievo, Carlo Ancelotti ha toccato i temi più caldi del momento degli azzurri, dalle condizioni di Mertens alla corsa sulla Juventus. Il belga ha accusato un problema in allenamento, che potrebbe tagliarlo fuori dalla partita di domani: “Ora forse Mertens è più avanti di condizione rispetto a Milik ma lo valuto dopo che ha preso un colpo in allenamento. Per tutti ci sono momenti buoni o ...

Napoli : Ancelotti - accorciare sulla Juve : ANSA, - Napoli, 24 NOV - "Dobbiamo sfruttare queste partite fino a Natale per accorciare la distanza dalla prima e provare passare il turno in Champions". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo ...

Napoli - Ancelotti : “Vogliamo accorciare sulla Juventus. Milik? Non deve dimostrare nulla” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Chievo Verona al San Paolo. Ancelotti vuole Cavani —> la rivelazione del tecnico azzurro Il tecnico del Napoli ha parlato innanzitutto della partita di domani: “Questa è un’opportunità per cercare di restare competitivi nella seconda parte della stagione. […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Vogliamo ...

Ancelotti e la sfida al Chievo : «Dobbiamo accorciare sulla Juve» : Finita la sosta, torna il campionato. E torna il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri ritrovano il San Paolo dopo la bella quanto rocambolesca vittoria di Genova che aveva lanciato la squadra al...

Nesta alla Ancelotti : svolta col '10' - ma la filosofia è juventina. E il rinnovo... : Filippo Inzaghi, Fabio Grosso e Massimo Oddo. Una camminata nel passato, con gli scarpini ai piedi e le maglie di Milan e Italia indosso per issarsi sul tetto del mondo. Ma anche nel presente. Già, perché Alessandro Nesta, seduto sulla panchina del Perugia, i suoi amici di vittorie li ha sfidati: perdendo con Superpippo l'anno scorso nei playoff, vincendo quest'...

Ancelotti : "Juve in fuga - ma noi possiamo fare meglio. Mou? Sto con lui" : Ma è un rischio necessario correre, perché la Champions è la competizione più importante al mondo e il Napoli può giocarla al meglio '.