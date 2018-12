Anastasio Video | Lui ha il fattore X | in tanti adorano la sua musica | X

X Factor 2018 Anastasio in Semifinale canta Battiato e i Gorillaz VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO Semifinale X Factor 2018 Anastasio canta Battiato e i Gorillaz Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

Anastasio canta Stairway To Heaven dei Led Zeppelin e Fedez si dichiara suo fan (video) : Durante il sesto Live Show di X Factor 12, Anastasio si è esibito sul brano “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. Ha presentato la scorsa settimana il suo inedito intitolato “La fine del mondo”, che ha già ottenuto grandissimi risultati in pochi giorni: prima posizione su iTunes e quasi due milioni di visualizzazioni sul canale You Tube, tanti quanti sono gli streaming su Spotify. Anastasio è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati di ...

X Factor 2018 Anastasio canta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin VIDEO : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 29 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SESTO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

L’inedito di Anastasio è La Fine Del Mondo tra gli applausi del pubblico e i complimenti dei giudici (video) : L’inedito di Anastasio si intitola “La Fine del Mondo” ed è il brano con il quale si è presentato alle audizioni e con il quale si è aggiudicato quattro sì. Ad X Factor 12, Anastasio ha potuto collaborare con il produttore e rapper Don Joe, con il quale ha riarrangiato il brano dopo aver cambiato anche parte di una strofa. Nella puntata di stasera 22 novembre si è esibito portando sul palco “La Fine del Mondo”, un brano che il pubblico ha ...

Anastasio La Fine del Mondo testo - audio e video inedito X Factor 2018 : La Fine del Mondo è il titolo del brano inedito di Anastasio, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria under Uomini di Mara Maionchi. Il cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Anastasio La Fine del Mondo è il brano inedito a X Factor 2018 Durante le Audizioni Anastasio ha portato un inedito in italiano che ha fatto emozionare tutti. Dal ...

Anastasio in Another Brick In The Wall dei Pink Floyd - Mara Maionchi in delirio (video) : Nel 4° Live Show di X Factor 12 Anastasio torna a esibirsi su un brano diverso dai primi tre con i quali lui e la sua giudice di categoria Mara Maionchi avevano abituato il pubblico. Si tratta di Another Brick In The Wall dei Pink Floyd, su cui Anastasio ha lavorato per tutta la settimana dopo la sfida lanciata da Manuel Agnelli durante il precedente Live Show. Il giudice aveva criticato il fatto che il concorrente avesse riscritto sempre i ...

X Factor 2018 Anastasio canta Another Brick In The Wall dei Pink Floyd VIDEO : La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 15 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Another Brick In The Wall dei Pink Floyd Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo ...

Anastasio riscrive Mio Fratello È Figlio Unico di Rino Gaetano e Manuel Agnelli lancia una sfida (video) : Nel terzo Live Show di X Factor 12 dell’8 novembre, Anastasio ha portato sul palco la rivisitazione di un brano importante per la storia della musica italiana. Si tratta di “Mio Fratello è Figlio Unico” di Rino Gaetano, che Mara Maionchi gli ha assegnato convinta del fatto che il giovane talento potesse riscriverla e interpretarla in modo personale e adeguato. Così è stato, perché la dote più grande di Anastasio è senza dubbio la scrittura. ...

X Factor 2018 Anastasio canta Mio Fratello è figlio unico VIDEO : La terza puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 8 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL TERZO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Mio Fratello è figlio unico Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

Anastasio canta Se Piovesse Il Tuo Nome di Elisa/Calcutta - “un bene per questo programma” per Agnelli (video) : Durante il primo Live Show di X Factor 12 andato in onda giovedì 25 ottobre, Anastasio si è esibito in una versione personale di “C’è tempo”, brano di Ivano Fossati. Il giovane ventunenne degli Under Uomini ha lavorato con Mara Maionchi per portare sul palco la sua personale rivisitazione della canzone, ricevendo i complimenti anche dagli altri giudici. Per la puntata di stasera, secondo Live Show di X Factor 12, il giudice Mara Maionchi ha ...

X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

Anastasio riscrive C’è Tempo di Ivano Fossati : il video dell’esibizione nel primo Live Show : Anastasio è uno degli Under Uomini guidati da Mara Maionchi in questa edizione di X Factor 12. Ha ventun anni e viene da Meta di Sorrento. Si è presentato alle audizioni con un suo brano inedito intitolato “La fine del mondo”, con il quale convince tutti e quattro i giudici e con quattro sì arriva ai Bootcamp. Nella seconda fase di selezione, Anastasio ha portato un brano famosissimo di De Gregori, ma rivisitato e riscritto da lui. Si tratta ...

X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati Anastasio è arrivato ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico ...

Anastasio/ Video - il rapper romano è un “ibrido” con carisma da vendere (X Factor 2018) : Marco Anastasio ha conquistato Mara Maionchi con i suoi inediti. Il rapper romano è una dei tre Under Uomini che debutteranno questa sera ai Live Show di X Factor 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:40:00 GMT)