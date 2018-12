Analisi Tecnica | Euro FX Future del 5 12 2018

Just Cause 4 ha una fisica d'avanguardia - ma gira anche fluidamente? - Analisi tecnica : Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio del nuovo titolo di Avalanche, Just Cause 4, un gioco che sembra riuscire spingere ad un livello successivo quelli che sono i veri marchi di fabbrica della serie: l'open world e la fisica. Questo pone però una questione: qual è la situazione a livello delle prestazioni? Just Cause 3 è il nostro modello di riferimento per testare i limiti della CPU sulle console, mentre la versione PC era stata ...