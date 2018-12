Allarme nel cielo giapponese | scontro in volo tra caccia militari | almeno 5 dispersi

Cisti ovariche : dal gonfiore al dolore addominale - cinque campanelli d' Allarme : Le Cisti ovariche sono sacche di piccole dimensioni piene di liquido che si formano sulla superficie delle ovaie oppure al loro interno. Esse si presentano generalmente in età fertile e sono solitamente di natura benigna. La presenza di una o più Cisti ovariche può essere riconosciuta da alcuni sintomi da non sottovalutare. Eccone i principali.

Furti in abitazione - è Allarme : “super-ladra” presa dalla polizia nel quartiere di Albaro : Raffica di colpi nel fine settimana in tutta la città. Nelle rete della Mobileuna nomade ricercata da 7 anni che aveva più di cinquanta nominativi falsi

Incendi in Australia : Allarme “catastrofico” - evacuate migliaia di persone nel Queensland : Australia devastata da siccità e Incendi : nel Queensland le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone a causa di un rogo che minaccia la località di Gracemere, sulla costa orientale. In totale, nel Queensland stanno divampando oltre 130 Incendi , ma quello che desta più preoccupazione è proprio quello di Gracemere. Nelle aree colpite numerose case sono state distrutte dalle fiamme, oltre 30 scuole sono state chiuse e il ...

L' Allarme lanciatato dalla "Mare Ionio" porta al salvataggio nella notte di 120 migranti : Non si conosce il nome dell’imbarcazione che ha soccorso il gommone e nemmeno quale sia il “place of safety”, il porto sicuro, scelto dai libici per “ospitare” i naufraghi raccolti

Spread - Allarme di Bankitalia : 'Ci costerà 5 miliardi nel 2019' : Bankitalia lancia l' allarme e sembra mettere, seppur senza mai nominarlo, il governo nel mirino. Lo Spread si aggira sempre atorno a quota 300 e l'aumento dei rendimenti rispetto al passato porta inevitabilmente ad un incremento degli interessi che l'Italia è costretta a pagare agli investitori. Tutti "rischi" per la "stabilità finanziaria" che secondo via Nazionale dipendono da due fattori: il primo è economico (bassa crescita e alto debito ...

Chi comprerà i BTp? Allarme liquidità nel 2019 : Da maggio l’esposizione in BoT e BTp è diminuita è diminuita di 68 miliardi di euro. Deflussi simili si erano visti solo durante la precedente crisi dello spread del 2011-2012. Le emissioni previste per il 2019 sono nell’ordine dei 400 miliardi di euro. Escludendo i BoT ci sono da mettere in conto 260 miliardi di nuovi titoli da emettere a fronte di titoli in scadenza per 200 miliardi di euro...