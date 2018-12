Allah è morto a 14 anni | era partito con il gommone per l’Italia per salvarsi dalla

fanpage

: In Italia col gommone, curato a Genova. Ma Allah ha perso la battaglia - Avvenire_Nei : In Italia col gommone, curato a Genova. Ma Allah ha perso la battaglia - GiacomoSpirito : RT @SalentoSentinel: Allah, 14 anni malato di leucemia, arrivato in Italia per curarsi. Rispedito in Libia. È morto. - jeyjeydimi : RT @SalentoSentinel: Allah, 14 anni malato di leucemia, arrivato in Italia per curarsi. Rispedito in Libia. È morto. -

(Di giovedì 6 dicembre 2018), un ragazzino libico di 14malato di leucemia, si era imbarcato a marzo su un piccoloassieme al fratello maggiore e al cugino. Un viaggio della speranza verso l'Europa, alla ricerca di cure che potessero salvarlo. Le terapie sembravano funzionare, ma una terribile infezione non gli ha lasciato scampo. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che l'avevano in cura hanno esaudito l'ultimo desiderio die l'hanno riaccompagnato in Libia dove ieri il piccolo si è spento accanto alla sua famiglia.