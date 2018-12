Alla Riserva Bianca di Limone Piemonte un weekend sulla neve tra musica e spettacoli

Pd - Minniti : “Io candidato Alla segreteria? Ci sto riflettendo seriamente - sciolgo riserva la prossima settimana” : “Io candidato alla segreteria del Pd? L’11 settembre ero in questa trasmissione e avevo detto di no. Adesso, però, i sindaci del Pd mi hanno chiesto di candidarmi e ci sto riflettendo seriamente “. Così a L’Aria che Tira (La7) l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti , risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede sulla sua candidatura alla guida del Pd. Poco più di un mese fa, il politico aveva ...

Al concorso a preside ammessi con riserva anche i bocciati Alla preselettiva che hanno fatto ricorso : Certamente sarà caos. Nell'imminenza del concorso per diventare presidi, previsto per giovedì 18 ottobre, tra poche ore, il Consiglio di Stato ha deciso di ammettere con riserva alla prova tutti coloro, diverse centinaia, che non avevano superato la prova preselettiva e che avevano fatto ricorso, anche per motivi particolarmente ameni (non passava il treno quella mattina...).I ricorrenti ammessi, ufficialmente 67, ma sono molti di ...