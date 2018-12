Alitalia | il MISE nomina Discepolo nuovo commissario

Alitalia - Mise convoca sindacati il 12 : 19.40 Il ministero dello Sviluppo Economico ha convoca to i sindacati sul caso Alitalia il 12 dicembre alle 11.30. L'incontro sarà presieduto dal ministro Di Maio. Dopo l'iniziativa del Mise , i sindacati Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Trasporti hanno sospeso la mobilitazione dei lavoratori che erano pronti ad annunciare per l'11 dicembre.

