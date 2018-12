Al via il concorso ' Milano da Vinci' | giovani e new media per raccontare l' eredità

Concorso SNA 148 allievi dirigenti : date preselettiva rinviate : Con un avviso apparso in Gazzetta ufficiale, è stato rinviata, al prossimo 18 dicembre, la pubblicazione del diario della preselezione del Concorso Sna 148 allievi dirigenti. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di giorni per conoscere le date e le modalità di svolgimento della preselettiva per questo Concorso pubblico. Il bando, che prevede l’ammissione di 148 allievi al corso-Concorso selettivo, era stato pubblicato in G.U. ...

Concorso DSGA - presto al via : chi può partecipare - news 29/11 : Il Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso la sua autorizzazione, ha finalmente dato il via libera all’indizione del Concorso per DSGA. Ma chi potrà parteciparvi? In cosa consisterà la prova preselettiva e anche le altre prove? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Ai blocchi di partenza il Concorso DSGA: ecco tutto quello che c’è da sapere Il Mef ha sbloccato il Concorso per DSGA, adesso si attendono solo i provvedimenti ...

Concorso OSS Puglia 2.445 posti : data delle prove d’esame rinviata : Si attendeva la pubblicazione in Gazzetta delle date, invece è arrivato il rinvio del diario della prima prova del Concorso OSS Puglia. La Regione ha informato i candidati con un Avviso che il giorno, il luogo e l’orario previsto per lo svolgimento delle prove relative al Concorso è rinviata al 28 gennaio 2019. Entro questo termine saranno ultimati gli ultimi adempimenti per la definizione della Commissione esaminatrice. Scarica qui ...

Tre studenti in finale a un concorso di robotica in Usa - gara di solidarietà per pagare il viaggio : Senato in prima fila : In tanti si sono mossi per trovare i fondi necessari dopo l'appello della scuola di Napoli, tra cui il vicepremier Di Maio e il presidente della Brembo

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

Napoli - tre geni della robotica in finale a un concorso Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Tre studenti di Napoli arrivano in finale di un concorso in America. Ma la scuola non ha i soldi per il viaggio : Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Ma la scuola, l'istituto tecnico industriale "Augusto Righi", non ha fondi sufficienti per partire in America dove giocarsi le fasi finali dell'High school tournament "Zero robotics". I tre ragazzi sono Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò che insieme ai docenti Salvatore Pelella e ...

Studenti italiani finalisti a un concorso di robotica Usa ma non hanno i soldi per il viaggio : Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella si sono piazzati al secondo posto della "Zero Robotics" ideata dal Mit e dalla Nasa: appello a istituzioni e aziende

Concorso straordinario infanzia e primaria - oggi 12/11 via alle domande : Le domande per il Concorso straordinario infanzia e primaria si presentano a partire da oggi 12 novembre ore 9 fino al 12 dicembre ore 23.59, tramite Instanze online. L’edizione di questo tipo di Concorso è unica. Le relative graduatorie sono ad esaurimento. Rammentiamo che il Concorso straordinario è riservato ai docenti abilitati per insegnare nella scuola primaria e dell’infanzia che hanno svolto almeno 2 anni di servizio presso le ...

Poesia - narrativa e sceneggiatura : al via il concorso letterario "Tre Colori" : Le giurie, a seconda delle sezioni, saranno composte da scrittori, produttori, giornalisti, autorevoli critici cinematografici, personaggi del mondo dello spettacolo. Per ogni sezione sono previsti i ...

Concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : da quando si potranno inviare le domande? : Il decreto relativo al Concorso straordinario della scuola dell’infanzia e della primaria è atteso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si sta già parlando della tempistica riguardante la presentazione delle domande. Il Ministero dell’Istruzione avrebbe comunicato ai sindacati il 5 novembre quale data di ‘start’ per l’invio delle domande: si attende, naturalmente, conferma ufficiale con la pubblicazione ...

Al via il Concorso Internazionale per Clarinetto 'Città di Carlino' : Oltre 60 eccellenti musicisti provenienti da ogni parte del mondo, per un totale di ben 19 nazioni rappresentate, saranno i protagonisti del Concorso Internazionale per Clarinetto "Città di Carlino", ...

FS Italiane - prende il via il "Concorso Farini" : E' stato presentato oggi 22 ottobre a Milano il "Concorso Farini" , selezione internazionale per la redazione del masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari di Milano ...

Fs : al via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (4) : (AdnKronos) - "Il Campus delle Arti di Brera destinato all’interno dello spazio dell’ex scalo ferroviario Milano Farini è un’occasione storica sia per l’ampliamento di un’Istituzione di alta formazione quale appunto l’Accademia di Brera ma anche un’opportunità per la città di Milano, giacché una vas