Al cinema | per vedere la Boxe ' Live' | un multisala ospita il trofeo Milano ' Ottavio Tazzi'

La giovane critica cinematografica Elisa Torsiello al Lux di Busca per "L'ora più buia" : In occasione della proiezione del film "L'ora più buia" di Joe Wright , ingresso a 5 euro, , venerdì 7 dicembre alle 21 , presso il cinema-teatro Lux di Busca, in provincia di Cuneo, sarà ospite la ...

Il cinema è aperto per ferie. L estate 2019 sarà ricca da Toy story 4 a X-men : SORRENTO - Un'estate spettacolare sul fronte cinematografico. L'industria cinematografica e le istituzioni affidano alle Giornate professionali, appuntamento degli esercenti italiani, la notizia di ...

Checco Zalone torna al cinema con "L'amico di scorta". Trama - titolo - curiosità : tutto quello che c'è da sapere : "L'amico di scorta" potrebbe essere il titolo del nuovo film di Checco Zalone. Le notizie sono ancora poche e non c'è nulla di confermato, ma come riportato da Vanity Fair, le riprese della nuova pellicola potrebbero iniziare già a gennaio 2019.Questa volta però, a guidare il quinto film del comico pugliese non ci sarà il regista Gennaro Nunziante, che ha diretto Zalone in tutte e 4 le pellicole, ma potrebbe essere ...

Fortnite e i balletti rubati : Rapper e star del cinema contro la Epic Games #fortnite : Fortnite continua a far parlare di sé, senza contare che il suo nome sia già sulla bocca di tantissimi giocatori di ogni età. Nonostante il grande gioco di successo, le critiche legate ad alcuni aspetti del videogame sono ancora tante. Ci riferiamo a come la Epic Games si sia ispirata in modo decisamente palese a mosse o piccoli balletti diventati celebri grazie a star della musica o del cinema, per poi rivendersele come oggetti a pagamento. A ...

Un nuovo poster Dolby cinema per Il Ritorno di Mary Poppins : Travers presentò al mondo la bambinaia più determinata di sempre con il libro del 1934 "Mary Poppins", che fu trasformato da Disney nel celebre lungometraggio uscito nel 1964. Il film, diretto da ...

Giornata Emergency per il Festival del cinema dei Diritti Umani di Napoli : applausi per Gino Strada : Sulla situazione politica in Italia, Strada definisce la sinistra 'sparita' e affonda: 'C'è una deriva qualunquista, fatta di poche idee, di egoismo, di prevaricazione, del disinteresse verso le ...

Sky cinema diventa Christmas con film a tema natalizio e alle commedie per tutta la famiglia : Da sabato 1 a lunedì 31 dicembre si accende al canale 304 Sky Cinema Christmas , con una programmazione speciale interamente dedicata ai film a tema natalizio e alle commedie per tutta la famiglia, con imperdibili prime visioni in onda anche su Sky Cinema Uno. I titoli del canale sono disponibili anche su Sky On Demand nelle collezioni “Christmas stories” e “Natale animato Si comincia sabato 1° dicembre all...

Torino - scioperano gli operatori del cinema : Pagamenti mai arrivati, niente versamenti dei contributi, pause e orari massimi non definiti nei contratti individuali. Sono solo alcuni dei motivi per i quali i lavoratori delle troupe sui set, ...

Dal cinema alla danza al teatro - tutti pazzi per Don Chisciotte : Primo romanzo dell'era moderna, più di quattro secoli dopo 'Don Chisciotte' è sempre attuale. Forse perché la sua pazzia è così moderna? O perché Don Chisciotte non è per nulla pazzo ma è solo più ...

Addio a Bertolucci - Benigni : "Se ne va un amico fraterno - l'ultimo imperatore del cinema italiano" : "Se ne va un amico fraterno, per me lui e Giuseppe sono stati la mia famiglia a Roma. E' l'ultimo imperatore del cinema italiano, un gigante. Unico, impareggiabile e inimitabile. Rimarrà il suo cinema ...

Bernardo Bertolucci - per Trastevere e il cinema America l'ultima battaglia : «La prossima estate, nell'arena di piazza San Cosimato, proietteremo tutti i suoi film». Con quella piazza, come con tutta Trastevere, Bernardo Bertolucci aveva un legame speciale, vivo e appassionato ...

Addio a Bertolucci - l'ultimo imperatore del cinema italiano : Ci sono moltissime valide ragioni per celebrare e, ora, piangere Bernardo Bertolucci, che si è spento ieri mattina nella sua casa romana di via della Lungara all'età di 77 anni. Moltissime ragioni che ...

Morte Bertolucci - Benigni : 'L'ultimo imperatore del cinema italiano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Festival del cinema di Salerno : 5 proiezioni da non perdere : Dal 25 novembre al 1 dicembre il centro di Salerno ospiterà la 72esima edizione del Festival di Cinema di Salerno. Tema di questa edizione del Festival, riconosciuto come il più antico in Italia, è la resilienza: l'evento ospiterà decine di proiezioni tra corti, documentari, lungometraggi e incontri. Il Festival si concluderà sabato 1 dicembre con la cerimonia di premiazione. Ecco un elenco di 5 eventi da non perdere.