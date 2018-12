Air Arabia Maroc annuncia il Pisa-Casablanca nel 2019

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Air es 2018 : nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita - Egitto e Giappone : prima storica giornata di gare per il Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires , Argentina, . Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i "grandi" a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati. Nei -61 kg ...

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita - Egitto e Giappone : prima storica giornata di gare per il Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i “grandi” a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati. Nei -61 kg maschili oro per il Saudita Mohammed Ayed Al Assiri che travolge in finale il Giapponese Masaki Yamaoka con il ...