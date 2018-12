: Agrigento, latitante dal '98: arrestato - TelevideoRai101 : Agrigento, latitante dal '98: arrestato - allnews24eu : Ricercato in Germania da 20 anni Latitante arrestato nell'Agrigentino - AllNews24 - AGRIGENTO – Ricercato da… - NuovoSud : Latitante da 20 anni per droga preso a Palma di Montechiaro - -

Erada oltre 20 anni, ma è stato individuato edai Carabinieri nel centro di Palma di Montechiaro, in provincia di. Gaspare Calafato, 44 anni, era ricercato dall'agosto 1998,quando l'autorità giudiziaria tedesca emise un provvedimento di cattura contro di lue per detenzione di droga. Al momento della cattura Calafato non ha opposto resistenza. Dopo la notifica del provvedimento della magistratura tedesca è stato subito trasferito in carcere.(Di giovedì 6 dicembre 2018)