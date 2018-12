Agli arresti domiciliari a Baldichieri animalista noto anche in tv

Brindisi - Agli arresti domiciliari per estorsione due noti imprenditori di un mobilificio : Una brutta vicenda arriva dalla provincia di Brindisi, e per la precisione da Francavilla Fontana, paese dell'hinterland al confine con il tarantino. Poche ore fa infatti i militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per V.M, di 65 anni e L.S.M, 45 anni. Altre sette persone sono finite nel registro degli indagati. Secondo l'accusa, i noti imprenditori ...

Salento - bancarotta fraudolenta : 4 imprenditori Agli arresti domiciliari - Sky TG24 - : Soci e amministratori avrebbero svuotato il patrimonio aziendale nel periodo in cui la propria società era in liquidazione. Gli arrestati avrebbero accumulato debiti per oltre un milione di euro verso ...

Botte e minacce alla ex - finisce Agli arresti domiciliari ad Acireale : La Procura Distrettuale della Repubblica ha disposto gli arresti domiciliari a carico di G.V., di 58 anni, indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari, atti persecutori e lesioni personali ...

Roma : colti in flagrante mentre rubano bagAglio a viaggiatrice - 2 arresti : Roma – Nel corso dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nella stazione Termini, a Roma, una pattuglia in borghese ha notato due uomini che si aggiravano, con fare sospetto, mescolandosi tra la folla. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno iniziato a seguirli e li hanno visti entrare in azione: individuata in una viaggiatrice italiana, sola e con bagaglio al seguito, la ‘preda’, hanno approfittato della ...

Catania - appalti truccati per gite su Etna : cinque Agli arresti domiciliari : Turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. La Guardia di finanza di Catania, su ordine del gip di Catania, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Francesco Barone, 64enne, dirigente dell’area tecnica del Comune di Linguaglossa (Catania), Francesco Augusto Russo Morosoli, 41 anni, rappresentante legale della Russo Morosoli Invest spa, e due dirigenti della società di 46 e 58 anni. ...

Siracusa - sorpreso con cocaina e hashish : finisce Agli arresti in casa : Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di ...

Atti persecutori e danneggiamento nei confronti dei vicini - 77enne Agli arresti domiciliari : A volte può accadere di essere solo in discussione con i propri vicini di casa ed a volte purtroppo in netto conflitto. In tal caso i rapporti finiscono con l'essere complicati e burrascosi, si vivono ...

Mafia nigeriana : blitz polizia a CAgliari - arresti : blitz della polizia di Stato di Cagliari contro la Mafia nigeriana. Diversi i fermi eseguiti a carico di cittadini nigeriani accusati di associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani ...

L’Aquila - appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco Agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L’Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell’area tecnica; sospensione di un anno dall’attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario ...

Concussione e corruzione - sindaco di Capistrello ed ex consiglieri - Agli arresti domiciliari : L'Aquila - 50 Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo (AQ), con il supporto dei militari delle Compagnie Carabinieri territorialmente competenti, nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Avezzano, nei confronti di 10 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di Concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti ...

Furti e truffe Agli anziani nel Lazio e Toscana : 4 arresti : Roma, 20 nov., askanews, - Quattro persone, tutte originarie di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri di Roma, per associazione per delinquere finalizzata a Furti in appartamento e truffe a ...

50enne Agli arresti domiciliari - per maltrattamenti in famiglie e riduzione i semischiavitù : Pescara - Per un 50enne residente nel pescarese, sono scattati gli arresti domiciliari, dopo che è stato riconosciuto responsabile di maltrattamenti verso la moglie e le tre figlie minorenni. Alle donne erano riservate giornalmente vessazioni e minacce, ed era impedito loro qualsiasi contatto con il mondo esterno, addirittura aveva persino eliminato il loro nome e quando doveva chiamarle usava i numeri, due per la moglie e 3,4,5 ...

Pavia - maltrattamenti Agli anziani in una casa di riposo : due arresti : I filmati che gli investigatori hanno realizzato sono spaventosi, con anziani picchiati, presi a calci, pugni, schiaffi e poi insultati. Tutto questo è accaduto per anni nella “casa di Accoglienza Monsignor Rastelli”, residenza sanitaria situata nell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Battaglia. Si tratta di una struttura che ospita pazienti con disabilità psichiche, gestita dalla cooperativa O.F. T.A.L., il cui nome richiama volutamente quello ...

Scommesse online illegali - 68 arresti e sequestri per 1 miliardo di euro [DETTAgli] : Sono 68 le persone colpite da provvedimenti restrittivi sull’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza contro la criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Ecco i reati contestati: associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, illecita raccolta di Scommesse on line. Sono state circa 80 le perquisizioni e sequestro di beni per circa un miliardo di euro. Il volume di ...