Aeronautica | presentato il Calendario 2019 | tra tecnologia e innovazione | 12 mesi per

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Dodici, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e istituzioni dello Stato a garantire quella cornice di sicurezza, in Italia e all’estero, indispensabile al tranquillo svolgimento della vita di tutti i giorni, nel rispetto di quei principi di libertà, democrazia, salvaguardia dei diritti e della dignità dell’individuo che sono i pilastri su cui poggia la nostra identità nazionale. Un impegno costante per fornire servizi e competenze, in alcuni ambiti esclusivi, che sono a disposizione della collettività: ...