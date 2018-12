Accordi&Disaccordi | ospite il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ultima puntata dell’edizione record (oltre mezzo milione di telespettatori la scorsa settimana) di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 7 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, sul Nove di Discovery Italia si chiude il talk d’approfondimento sull’attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.dell’ultima puntata di questa stagione è il. Il leader del Carroccio si confronterà con i due giornalisti in studio a poche ore dalla manifestazione leghista organizzata sabato 8 dicembre in piazza del Popolo a Roma. Ma non solo, saranno dibattuti i temi caldi del momento politico: la polemica sempre più veemente con il procuratore di Torino, Armando Spataro, che arriva a spaccare il Consiglio Superiore della Magistratura, e i rapporti con l’alleato Luigi Di Maio sempre più tesi e una manovra che stenta ...