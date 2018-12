: Accoltella la madre e si taglia la gola nel Pavese: gravissimo 18enne - SkyTG24 : Accoltella la madre e si taglia la gola nel Pavese: gravissimo 18enne - Cyber_Feed : • Cyber News • #Accoltella madre e si taglia gola,grave - NotizieIN : Accoltella madre e si taglia gola,grave -

E' ricoverato in gravissime condizioni il 18enne che prima hato ladi 43 anni e poi si èto la. E' accaduto in un appartamento di Broni, un comune del Pavese, al culmine di una lite. La donna, colpita tra il petto e la spalla, è anche lei ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme un altro figlio di 20 anni.(Di giovedì 6 dicembre 2018)