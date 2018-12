Accademia di Brera | Romeo Gigli socio onorario | il riconoscimento allo stilista maestro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) «ha fatto della cultura, dei libri, dei viaggi e della gentilezza il suo stile proprio». Con questa motivazione verrà conferito adi moda ravennate, il diploma accademico honoris causa in Comunicazione e Didattica dell’Arte e il titolo didell’delle Belle Arti di. I due titoli saranno consegnati dal direttore dell’, Giovanni Iovane, il prossimo 12 dicembre.Sono passati esattamente trent’anni da quella sfilata a Parigi del 1988, che lo consacrò con venti minuti di applausi. Oggi l’delle Belle Arti vuole premiare il suo lavoro creativo, che ha saputo tradurre in abiti ricerca storica e contaminazioni artistiche. «trasferisce la sua passione per la bellezza, la storia e il viaggio nel suo lavoro», si legge nelle motivazioni del, assegnato in considerazione del «grandissimo ...