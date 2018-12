A Torino con l' ultimo trasloco | un Piotta così non si era mai sentito

Tennis - Sergio Palmieri sulla candidatura di Torino per le ATP Finals 2021-2026 : “Impianto olimpico degno. Le istituzioni con noi” : Cinque anni: tanti sono quelli per i quali Torino intende ospitare le ATP Finals quando scadrà il tempo di Londra, che ospiterà la sua presunta ultima edizione del torneo di fine anno nel 2020. Per farlo, la Federazione Italiana Tennis ha messo in campo il palasport più grande d’Italia, il Palasport olimpico di Torino, già noto come PalaIsozaki e rinominato Pala Alpitour per ragioni di sponsorizzazione. Sergio Palmieri, dalle pagine di ...