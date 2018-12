A Roma la settima notte scomoda degli studenti | ma il programma è top secret

Dai Dire Straits Legacy alle Voci Bulgare : i concerti della settimana a Roma : Rock/I Dire Straits Legacy in concerto al Sistina Torna quel travolgente mix di rock e di blues che i britannici Dire Straits guidati dall'ormai quasi settantenne Mark Knopfler, che adesso è ...

Roma : programma deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, per fare spazio a potature su via della Piramide Cestia ed a lavori sulla sede tranviaria di viale Aventino, la linea 3 viaggera’ tutta la giornata solo su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. Domani, dalle 14 alle 18,30, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via ...

“Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell’Innovazione” : Milano - Roma - Cagliari e Napoli ospiteranno la 9ª edizione : Dall’aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all’energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali: i sistemi innovativi italiani e cinesi si danno appuntamento in occasione Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione in programma dal 4 al 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Un tour all’insegna di una capillare azione di networking e matchmaking che condurrà strartup, ...

Roma - settimana decisiva per Di Francesco : decisive Real Madrid e Inter : Secondo la Gazzetta dello Sport , infatti, in caso di esonero di Di Francesco, probabilmente anche il dirigente spagnolo, legatissimo al tecnico, presenterebbe le proprie dimissioni . Come detto ...

Caos Roma - settimana decisiva per Di Francesco : le alternative [GALLERY] : 1/5 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Romagnano fine settimana con Slow Christmas : Si terranno anche spettacoli dal vivo e musica. Nel pomeriggio di oggi dalle 16 alle 18 saranno presenti tutti e tre i Pj Masks che incontreranno piccoli e grandi. Intorno le 17 i bambini della ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

INFORTUNIO RomaGNOLI - ALMENO 4 SETTIMANE DI STOP/ Emergenza Milan in difesa - ko più grave del previsto - IlSussidiario.net : INFORTUNIO ROMAGNOLI: ALMENO 4 SETTIMANE di STOP. Ko più serio del previsto per il capitano del Milan: rossoneri in piena Emergenza.

Roma : programma e deviazioni autobus per fine settimana : Roma – Domani, dalle 16 alle 19, un corteo sfilera’ da largo Corrado Ricci a piazza Madonna di Loreto percorrendo via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 13.30, e’ in programma l’evento sportivo “Corriamo al Tiburtino”. Per l’intera durata dell’evento saranno chiuse al traffico via Grotta di Gregna, via Mozart e largo Bach. Al passaggio ...

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i controlli con gli autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...

Roma Informa 11 novembre - La settimana : Ogni sabato sera, fino al 6 gennaio, apertura straordinaria con eventi e spettacoli con ingresso a 1 euro. La domenica, l' appuntamento è nei musei a ingresso libero con concerti e performance ...

Comune Roma : prossima settimana lavori su travi ponte Palatino : Roma – “A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino, i tecnici del Dipartimento Simu (lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo un’attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si e’ stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all’inizio della ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Allerta Meteo Roma : inizio settimana di piogge e temporali dopo una Domenica autunnale con un tramonto incantevole [FOTO] : 1/12 ...