A marzo del 2019 Google chiuderà Allo | la sua app per scambiarsi messaggi

Mediaset-Vivendi - chiesta la risoluzione del contratto Premium. L'udienza slitta al 12 marzo : MILANO - slitta al 12 marzo la prima udienza della causa tra Mediaset-Fininvest e Vivendi per la mancata acquisizione da parte di quest'ultima di Premium. Il giudice Daniela Marconi ha concesso lo ...

Agenzia spaziale - slitta a marzo decisione del Tar sul ricorso di Battiston. Nuovo presidente Asi : scienziati contro governo : Tutto rinviato al 19 marzo. Bisognerà aspettare ancora quattro mesi per conoscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dall’ex presidente dell’Asi Roberto Battiston contro la sua estromissione dall’Agenzia spaziale italiana il 6 novembre dopo il decreto di revoca firmato dal ministro dell’Istruzione Bussetti. Nell’odierna udienza del tribunale amministrativo regionale, Battiston ha deciso di ...

Europei 2020 - il calendario del girone del’Italia : a marzo il via con la Finlandia : Nazionale italiana pronta alle qualificazioni per gli Europei 2020, la prima gara del girone verrà giocata in casa a marzo La Nazionale italiana di mister Mancini, si appresta a giocarsi l’approdo ai prossimi Europei attraverso un girone che non sembra essere impossibile per gli azzurri. Nel raggruppamento troveremo la temibile Bosnia di Dzeko e Pjanic, la tosta Grecia, poi Liechtenstein, Finlandia ed Armenia. Insomma non Nazionali ...

Cattolici in movimento dopo la sberla del 4 marzo : In conclusione, sembra che la sberla subita il 4 marzo dai Cattolici italiani, con la sostanziale scomparsa di esponenti del mondo cattolico nelle aule parlamentari , ovviamente di credenti ce ne ...

Il Commissario Montalbano slitta a marzo e lascia il posto a La Compagnia del Cigno e Il nome della Rosa : annunciate le date ufficiali : La Rai ha alzato il velo sul suo palinsesto invernale annunciando le date "ufficiali" per la messa in onda de Il Commissario Montalbano e non solo. Come sempre sono date di una programmazione che potrà subire variazioni nel corso delle settimane e dei giorni, ne abbiamo avuto conferma anche con le serie e le fiction in partenza in autunno, ma sembra proprio che la tredicesima stagione de Il Commissario Montalbano non andrà in onda a febbraio o, ...

Rocco Fredella e Paolo marzotto : le Dichiarazioni su Gemma! : Molti fans di Uomini e Donne si sono chiesti per quale motivo Rocco e Paolo, hanno corteggiato Gemma Galgani al Trono Over. Ecco l’intervista doppia nella quale rispondono a tale quesito! Uomini e Donne: perchè Rocco Fredella e Paolo Marzotto corteggiano Gemma? Ecco come hanno risposto i due cavalieri del Trono Over! La bellezza? L’eleganza? La dialettica? Per quale motivo Rocco Fredella e Paolo Marzotto hanno deciso di corteggiare ...

Le primarie del PD saranno il prossimo 3 marzo : La direzione nazionale del Partito Democratico ha stablito che le primarie per la scelta del prossimo segretario si svolgeranno il 3 marzo. Il prossimo 12 dicembre scadranno invece i termini per presentare le proprie candidature. Al momento i dirigenti del

Partito democratico - decisa la data delle primarie : si terranno il 3 marzo 2019 : Ora è ufficiale: le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico si terranno il 3 marzo 2019. È quanto deciso dalla Direzione nazionale dei democratici, che ha approvato il regolamento del congresso. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario. La decisione della direzione è arrivata dopo che la Commissione Congresso del Pd ha approvato all’unanimità il regolamento congressuale e trovato anche l’accordo sul tesseramento. ...

F1 - quando comincia il Mondiale 2019? Calendario - programma e date del prossimo anno. Inizio a marzo - finale a dicembre! : Il Mondiale F1 2019 scatterà il 17 marzo a Melbourne con la tradizionale apertura nella terra dei canguri, sarà il GP di Australia a tenere a battesimo la nuova stagione della massima categoria automobilistica. Sul celeberisimo circuito semicittadino andrà in scena la prima sfida di una stagione che sui preannuncia altamente avvincente e appassionante: Lewis Hamilton punterà al sesto titolo iridato, Sebastian Vettel proverà a conquistare la ...

Jack Savoretti : “Singing To Strangers” a marzo in uscita l’album della maturità : Dopo il successo di “Sleep no More” e del tour che lo ha visto protagonista nei principali teatri d’Italia con un gran finale al Teatro della Fenice di Venezia insieme all’artista internazionale Kyle Minogue, Jack Savoretti torna con un nuovo progetto discografico “Singing To Strangers”, in uscitail 22 marzo 2019. Il disco, prodotto da Cam Blackwood (George Ezra), è stato registrato a Roma durante l’estate, nello studio di Ennio ...