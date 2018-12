A 15 anni ha un tumore al cervello | Sebastiano operato grazie a una gara di solidarietà

Jael Strauss è morta di tumore - aveva 34 anni/ Modella di America's Next Top Model - diceva : "Voglio farcela!" - IlSussidiario.net : Jael Strauss è morta ad appena 34 anni. Nel 2007 aveva partecipato al famoso programma televisivo "America's Next Top Model".

Morta di tumore a 34 anni l’ex protagonista di ‘America’s Next top model’ : I fan del programma tv America’s Next Top Model la ricorderanno sicuramente anche se è passato qualche anno da quando era una giovanissima promessa della moda. Era il 2007, edizione numero otto della popolare trasmissione guidata da una dalle top model Tyra Banks e Jael Strauss era tra le concorrenti. Sognava di diventare una modella come le sue colleghe, Jael, americana di Detroit, e invece dopo la partecipazione al talent per lei era ...

'È solo un'infezione' - ma era un tumore : muore a 21 anni in Galles - avviata raccolta fondi : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi in Galles, dove una ragazza di appena ventuno anni, Alicia Embrey, è deceduta a causa di un tumore ai reni che non gli ha lasciato scampo. Ciò che, però, è ancora più preoccupante, è il fatto che nel momento in cui si era rivolta ai medici, quest'ultimi le avevano diagnosticato soltanto una semplice infezione alle vie urinarie, ...

Nadia Toffa e il tumore - anniversario sui social/ Elena Santarelli 'Sei un esempio' ma sul web è la polemica! - IlSussidiario.net : Nadia Toffa e il tumore, un anno dopo il malore: 'non sono guarita, ma sono viva'. Ultime notizie sulla conduttrice de Le Iene.

Scopre che la figlia di 3 anni ha un tumore dopo averle scattato una foto : Dave Fletcher, 39 anni, ha scoperto che qualcosa non andava nella figlia Izzy, oggi tre anni, dopo averle scattato una foto che la ritraeva addormentata su un'altalena. dopo analisi approfondite, è arrivata la diagnosi di leucemia: "I genitori devono fare attenzione a tutti i piccoli segnali che possono essere un campanello d'allarme per la salute dei bambini".Continua a leggere

Rimini - muore a soli 13 anni per un tumore : era una promessa della pallavolo : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazzina si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Rimini, precisamente nel piccolo comune di Viserba. La piccola, appena tredicenne, Mila Figueredo Dos Santos, si è spenta pochi giorni fa all'interno dell'ospedale della zona, pochi giorni dopo aver compiuto il suo tredicesimo compleanno. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazzina, una ...

Napoli - Antonio muore a 20 anni : stroncato da un tumore nella 'Terra dei Fuochi' : Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'Terra dei Fuochi'. La vittima è Antonio Florio, ragazzo di appena venti anni, che è stato stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...

Tumore a 11 anni - Alessia muore nel Napoletano : 'Uccisa dai veleni che respirava' : 'Mentre a Roma si discute, e si litiga, Sagunto viene espugnata'. Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante derivante ...

