X Factor | le anticipazioni | doppia eliminazione in semifinale

X Factor 2018 - anticipazioni sesto live : ospiti Giorgia - Jonas Blue e Liam Payn. Naomi a rischio uscita : La strada verso il successo per i 7 concorrenti ancora in gara a X Factor 2018 passa il sesto live in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno. Tra gli ospiti di questa settimana Giorgia e Jonas Blue , ...

X Factor 2018 Anticipazioni : questa sera il sesto Live Show su Sky Uno : questa sera i sette talenti rimasti in gara dovranno esibirsi in due manche molto particolari, dividendo il palco con gli ospiti della serata: Giorgia e Jonas Blue.

X Factor 2018 - anticipazioni inediti : Anastasio il più maturo - gli altri si accomodano sul pop : Con un poco d'ansia in più. Così saliranno sul palco i finalisti di X Factor rimasti in gioco, questa sera in prima serata su Sky Uno. Sì perché per questa quinta...

X Factor 2018 - anticipazioni inediti : Anastasio il più maturo - gli altri hanno poco da dire : Con un poco d'ansia in più. Così saliranno sul palco i finalisti di X Factor rimasti in gioco, questa sera in prima serata su Sky Uno. Sì perché per questa quinta...

Stasera in tv - X Factor 2018 : diretta e anticipazioni del 15 novembre : Nuovo serale quello che andrà in onda questa sera, sul canale 108 di Sky Uno, alle 21.15 di X Factor 2018. La scorsa puntata è terminata con l'eliminazione di Emanuele Bertelli. Durante la serata, invece, ci sarà una doppia eliminazione per i nove concorrenti rimasti in gara. ...Continua a leggere

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera quarto appuntamento con i Live : Mancano poche ore al quarto Live Show di X Factor 2018, con tanti ospiti eccezionali: Carl Brave, Max Gazzé, Gianna Nannini, e Germaine Acogny.

X Factor 2018 - anticipazioni quarta puntata - ospiti : Nigiotti - Gianna Nannini e Carl Brave e Max Gazzè : L'eliminazione di Emanuele Bertelli - sconfitto giovedì scorso al tilt dai Seveso Casino Palace - fa scendere a quota nove il numero dei concorrenti che si sfideranno nel quarto appuntamento Live di X ...

X Factor 2018 stasera - anticipazioni terza puntata Live : brani assegnati e ospiti : X Factor 2018 anticipazioni stasera: cosa succederà nella terza puntata dei Live Le anticipazioni di X Factor 2018 per stasera sono ricercatissime! Tutti vogliono sapere chi saranno gli ospiti della terza puntata ma soprattutto conoscere in anteprima i brani assegnati ai concorrenti. Sperando che questa settimana non ci siano polemiche sulle assegnazioni alle Band: Lodo […] L'articolo X Factor 2018 stasera, anticipazioni terza puntata ...

X Factor 2018 - anticipazioni terza puntata : ospiti Fedez e i Sofi Tukker. Renza Castelli a rischio uscita : Cresce l'attesa per il terzo appuntamento con i Live di X Factor 2018 . Dopo il primo tilt della stagione che giovedì scorso ha decretato l'eliminazione dei Red Bricks Foundation , scende a 10 il ...

Anticipazioni e ospiti di X Factor 2018 nel 2° Live Show del 1° novembre : tutte le assegnazioni : Gli ospiti di X Factor 2018 nel 2° Live Show, le prime Anticipazioni sulla nuova puntata in diretta questa sera su Sky Uno e le assegnazioni dei giudici: cosa vedremo oggi nel programma? Il tale Show di Sky Uno ha già perso un concorrente. Matteo Costanzo, del team degli Over di Fedez è stato il primo a lasciarti il programma della diretta numero 1 della scorsa settimana. All'ultimo scontro con un gruppo di Lodo Guenzi, l'Over ha perso la sua ...

X Factor 2018 - anticipazioni seconda puntata : ospiti Sting - Shaggy e i Dark Polo Gang. : Si accende la gara di X Factor 2018 . Il secondo live show andrà in onda questa sera alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,, disponibile anche su digitale terrestre al canale ...

X Factor 2018 Anticipazioni : questa sera il secondo appuntamento con i Live : Nuovo appuntamento con la manche decisiva del talent show condotto da Alessandro Cattelan, stasera su Sky Uno.

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera cominciano i Live Show : Questa sera andrà in onda la manche decisiva del talent Show condotto da Alessandro Cattelan, che vedrà i talenti arrivati al traguardo solcare il palco della X Factor Arena.

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera cominciano i Live Show : Questa sera andrà in onda la manche decisiva del talent Show condotto da Alessandro Cattelan, che vedrà i talenti arrivati al traguardo solcare il palco della X Factor Arena.