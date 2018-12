X Factor 2018 | anticipazioni semifinale | doppia eliminazione Torna Lorenzo Licitra

X Factor 2018 : la finale in chiaro su TV8 - ecco quando - Super Guida TV : Con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo, il gruppo inglese sarà in Italia per lanciare il nuovo singolo 'Pressure' contenuto nel nuovo album di inediti 'Simulation Theory'. Secondo voi chi ...

Anastasio vince X Factor 2018 - Leo Gassmann eliminato in semifinale : le previsioni dei bookmaker : Le Under Donne di Manuel Agnelli sembravano essere intoccabili eppure, anche la categoria più forte dell'attuale edizione del programma ha perso un concorrente. Nella scorsa puntata del programma è stata Sherol Dos Santos a lasciare a sorpresa il programma e si punta già sulla prossima doppia eliminazione. Anastasio vince X Factor mentre Leo Gassmann viene eliminato in semifinale: sono queste le previsioni dei bookmaker a pochi giorni dalla ...

X Factor 2018 - Martina Attili fa gli auguri al fidanzato Alessandro (in ritardo) : Tra le favorite alla vittoria finale di X Factor 12 anche per via dell'orecchiabilissimo inedito Cherofobia, Martina Attili fuori dal loft del talent show di Simon Cowell ha un fidanzato di nome Alessandro, soprannominato Zunì. Il ragazzo ieri è diventato maggiorenne e la cantante gli ha fatto gli auguri con una Storia su Instagram.Ha detto Martina, che può usare i social solo il lunedì come tutti gli altri concorrenti:prosegui la ...

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semifinale del 6 dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...

MANUEL AGNELLI - UNDER DONNE/ Al sesto Live con la sua squadra ancora al completo - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : MANUEL AGNELLI approda al sesto Live di X Factor 2018 con la squadra delle UNDER DONNE al completo. Le assegnazioni per Luna, Sharol e Martina.

X Factor 2018 - eliminata Sherol/ Leo Gassman dopo la puntata : 'Io da casa avrei votato lei' - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor 2018 - gaffe imbarazzante di Mara Maionchi : “Come ca** si chiama questa?” : Un piccolo lapsus può capitare a tutti ma, quando capita in certi momenti, diventa davvero imbarazzante. Ne sa qualcosa Mara Maionchi, che ha fatto una gaffe al momento dell’eliminazioni nel sesto Live di X Factor 2018. “Se devo eliminare qualcuno elimino Naomi“, ha detto. A quel punto tra pubblico e giudici è calato il silenzio più assoluto dato che a rischio eliminazione c’erano solo Sherol e Leo Gassman. In quel ...

X Factor 2018 : Manuel Agnelli perde la sua prima concorrente - Sherol : Il sesto live-show di X Factor, in onda ieri sera su Sky Uno, ha emesso i suoi verdetti, per molti inaspettati. È stata eliminata Sherol Dos Santos, la concorrente vocalmente più dotata che, però, non è riuscita a superare lo scontro finale con Leo Gassman, il giovane figlio d'arte molto amato dal pubblico. Un verdetto figlio delle tendenze e caratteristiche di un'edizione che sta premiando la particolarità a discapito del bel canto ...

X Factor 2018 - Fabrizio Cacciatore furioso con Manuel Agnelli : “Sei la persona più falsa della musica - sei un pagliaccio!” : X Factor si avvicina alla sua fase conclusiva e, via via che la competizione fra i concorrenti si fa più dura, il lavoro dei giudici si fa sempre più complicato e le loro scelte non sempre sono condivise. Ne sa qualcosa Manuel Agnelli, finito nel mirino del difensore del Chievo Verona Fabrizio Cacciatore. Il calciatore infatti, si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram in cui ha attaccato Agnelli: “Sei la persona più falsa della musica, ...

X Factor 2018 - il meglio della sesta puntata dei live : picco di spettatori durante l’esibizione di Luna. Ecco tutti i semifinalisti : La sesta puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.217.792 spettatori medi (+2% rispetto alla scorsa settimana), con 2.241.694 spettatori unici. durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 4,93%, e il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,65% di share e il canale più visto della ...

Ascolti Tv di giovedì 29 novembre 2018 - L'Allieva trionfa. Va forte X Factor - buon esordio per Mai dire Talk. Boom di Porta a Porta : La serata di giovedì 29 novembre 2018 vede trionfare ancora Raiuno. L'ultima puntata dell' Allieva su Raiuno, seconda stagione, si congeda con 5 milioni e 600 spettatori di media e il 24,2% di share. ...

«X Factor 2018» : le performance e l'eliminata del sesto live - : • Anastasio, l'inedito di X Factor 2018: il testo di «La fine del mondo» Sherol di confronta con Adele «La canzone parla di riprendere il controllo sulla propria vita»: questo è un pezzo bandiera del ...

Leo Gassmann a X Factor 2018 con Terra degli uomini di Jovanotti e rischia l’eliminazione (video) : Leo Gassmann a X Factor 2018 canta Terra degli uomini di Jovanotti nel corso del Live Show numero 6 in onda il 29 novembre. In diretta su Sky Uno, Leo Gassmann ha dato voce ad una nuova cover. La scelta per il ragazzo della categoria degli Under uomini è ricaduta su un brano di Jovanotti, Terra degli uomini, datato 2013 e contenuto nell'album Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013. Una bella prova anche questa settimana per Leo Gassmann che ...

X Factor 2018/ Sherol eliminata - piovono accuse su Manuel Agnelli : scelte troppo classiche? - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X FACTOR. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.