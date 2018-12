Wolves-Chelsea 2-1, le sconfitte di Sarri passano a due

ilnapolista

: #WolvesChelsea 2-1, le sconfitte di Sarri passano a due - napolista : #WolvesChelsea 2-1, le sconfitte di Sarri passano a due - LucaParry85 : i wolves battono il chelsea 2 a 1 - FrancescaCphoto : Seconda sconfitta esterna consecutiva per il #Chelsea di #Sarri che dopo #Wembley con gli #Spurs cade 2-1 al Moline… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Secondo stop in trasferta Brutto stop per ildi, che cade 2-1 in casa del Wolverhampton. La squadra “gestita” da Jorge Mendes (l’allenatore e molti giocatori dell’organico hanno un rapporto di lavoro con la GestiFute) si impone in rimonta, dopo l’iniziale vantaggio dei Blues firmato da Loftus-Cheek. Non è un caso che il gol della squadra disia stato realizzato da un calciatore non sempre titolare: in occasione di questo turno infrasettimanale, l’ex tecnico del Napoli ha varato il turn over. In campo dal primo minuto Christensen in difesa, Fabregas e appunto Loftus-Cheek a centrocampo, con Morata, Hazard e Willian in attacco.La rimonta deiè stata firmata dal messicano Jimenez (in prestito dal Benfica) e dal portoghese (toh) Diogo Jota. Le dure reti dei padroni di casa sono arrivate nella ripresa, nell’arco di ...