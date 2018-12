Web tax slitta al 2019 | fumata nera all' Ecofin | rabbia delle associazioni

Web tax - l'appello dei socialisti e democratici europei : "I ministri delle finanze Ue la adottino subito" : L'incontro tra i ministri delle finanze europee è previsto per oggi, 4 dicembre, a Bruxelles. E tra i vari argomenti sul tavolo, i socialisti europei vorrebbero anche la famigerata Webtax , la tassa sui servizi digitali. O almeno è questo il messaggio contenuto in un appello lanciato da Udo Bullmann, Paul Tang, Mercedes Bresso, Roberto Gualtieri, dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento Europeo, che ...

Alla fine la Web tax l'ha fatta l'Agenzia delle Entrate : ... l'ultima stima, di qualche giorno fa, firmata da Netcomm, parla di due miliardi di euro e 17 mila addetti in meno in tre anni, al punto che il ministero dell'Economia da mesi fa lo gnorri ed evita ...

Elezione medio termine in Usa - Rivolta in Francia per aumento del prezzo della benzina - Web tax - Key4biz : ...58 , Agenzia Nova, L'Italia rischia di precipitare in una nuova recessione a causa della caduta della produzione del suo settore privato nel mese di ottobre, mentre l'intera economia dell'Eurozona ...