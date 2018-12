Walter Ricciardi | ' Abbiamo solo 20 anni per salvare il pianeta'

Walter Ricciardi - presidente Iss : 'Solo vent'anni per poter salvare la Terra' : L'allarme degli scienziati è inequivocabile: rimane pochissimo tempo per poter salvare la Terra dai drastici cambiamenti climatici. Ormai la temperatura media del pianeta sta aumentando in maniera lenta e inesorabile, questo soprattutto a causa dell'inquinamento atmosferico. I fenomeni atmosferici, sempre più violenti e improvvisi, hanno causato già molti decessi in Europa e per questo l'Istituto Superiore di Sanità, che in questi giorni ha ...