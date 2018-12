Vuoi regalarle l’anello di fidanzamento e farle la proposta a Natale? Ecco come non

gqitalia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) di Francesca Favottosi sta avvicinando e quest’anno hai pensato bene diil regalo più bello e atteso di tutti: chiederle di sposarti. Se credi di aver avuto un’idea originale, sappi che purtroppo in tanti l’hanno già fatto prima di te, e anche quest’anno sarai in buona compagnia. Ma non disperare: sarà comunque un dono accolto da urla di gioia, che sfonderanno il muro del suono, e da braccia avvolte all’improvviso al collo, che ti faranno sentire…un topo nelle grinfie di un boa constrictor.Che tu glielo faccia trovaretradizionale pacchetto regalo sotto l’albero oppure sotto la tazza della colazione, l’importante è che la colpisca, la rappresenti, lo senta totalmente suo. Quindi, da dove cominciare per comprare l’anello diun piccolo vademecum, con qualche informazione tecnica, ma ...