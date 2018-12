Volley – Brescia verso la sfida contro Busto : 100 panchine per Mazzola con Millenium : Il punto d’oro con Pomì, domenica Mazzola ne fa 100, e il 12 dicembre test con il Club Italia. Brescia si gode il sesto posto in classifica, prima di affrontare un periodo tosto. Domenica al PalaGeorge arriva Busto con Mazzola che fa 100 panchine con Millenium Alla ripresa degli allenamenti dopo la partita di domenica, vinta da Pomì in un avvincente 3-2, non c’è stato tempo per crogiolarsi del bel punticino strappato dalle ...

Volley femminile - le migliori italiane della ottava giornata di serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...

Samsung Volley Cup - Novara distrugge Monza - Brescia cade al 5° set : Samsung Volley Cup: la Igor batte anche Monza, è fuga. L’Imoco soffre con il Club Italia ma è seconda, primo ko UYBA per mano di una super Savino Del Bene. Pomì al quinto su Brescia, Zanetti e Bosca vincono in casa e risalgono Con l’ottava vittoria su altrettante gare, l’Igor Gorgonzola Novara scava un solco profondo in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre superano la Saugella ...

Samsung Volley Cup – Il turno di riposo non fa male alla classifica per Brescia : domani le Leonesse riprendono gli allenamenti : Il turno di riposo non fa male alla classifica, domani le Leonesse riprendono gli allenamenti. I risultati della settima giornata, che ha coinciso con il riposo forzato della Banca Valabbina, non ha modificato la classifica, vincono tutte le favorite Nessuna delle big ha steccato nel settimo turno della Samsung Volley Cup di A1, quindi la giornata di riposo obbligata (il campionato è formato da un numero dispari di squadre, 13) non ha ...

Volley – Domenica ore 17 a Montichiari il primo derby Brescia-Bergamo : La Banca Valsabbina, 4° in classifica, sfida la storia della pallavolo italiana e mondiale nella 6° giornata d’andata. Domenica al PalaGeorge (ore 17), le Leonesse affronteranno la Zanetti Bergamo (ex Foppapedretti) nel derby lombardo Giusto per dare un’idea del valore che ha questa sfida per il sodalizio bresciano: nel 2010, quando Bergamo vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni, Millenium aveva appena iniziato la sua lunga ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Cinque capoliste! Vittorie di Casalmaggiore - Scandicci e Brescia : Nel pomeriggio si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, solo Cinque partite in programma perché Conegliano e Novara recupereranno il loro incontro a fine mese visto che ieri sera si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa Italiana vinta dalle Pantere di fronte al proprio pubblico. Le due grandi favorite per lo scudetto erano dunque ferme al pari della capolista Busto Arsizio che ha osservato un ...

Volley : A2 Maschile - vernissage di lusso a Brescia per Dane Mijatovic : Brescia -La Centrale del Latte Sferc Brescia ha presentato oggi ufficialmente alla stampa, ospite delle Distillerie Franciacorta presso lo splendido Borgo San Vitale, Dane Mijatovic che già da qualche ...

Samsung Volley Cup – Club Italia CRAI ko contro Brescia : 3ª sconfitta stagionale per le padrone di casa : Club Italia CRAI sconfitto 1-3 dalla Banca Vasabbina Millenium Brescia: per le padrone di casa è la terza sconfitta stagionale Nella seconda gara consecutiva al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi di Milano arriva la terza sconfitta stagionale per il Club Italia CRAI che cede 1-3 (16-25, 25-23, 18-25, 10-25) nella partita disputata oggi pomeriggio con la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Il terzo turno della Samsung Volley Cup ...

Volley – Verso il 2° Torneo Savallese : la parola a Villani (Brescia) e Secchi (Chieri) : Per Brescia e per Chieri c’è la grande voglia di confermare i progressi degli ultimi test prima del debutto in serie A1 Nel prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 ottobre, quattro protagoniste del prossimo campionato di serie A1 saranno impegnate nel contesto della seconda edizione del Torneo Savallese Trasporti. Sul taraflex del PalaGeorge in via Giovanni Falcone 24 a Montichiari scenderanno in campo le padrone di casa ...

Volley - Pareggio fra Savallese Millenium Brescia e Saugella Monza nel test del PalaGeorge : Brescia e Monza pareggiano nell'allenamento congiunto al PalaGeorge. La Banca Valsabbina si riscatta dopo il test di mercoledì alla Candy Arena con due set a buon livello, poi la Saugella impatta 2-2. ...