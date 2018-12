Volley | anche il sitting volley al 3° Memorial Scozzese

Volley - Champions League 2018-2019. Perugia con la Dinamo Mosca per imporre la propria legge anche in Europa : Scatta domani sera l’avventura europea dell’ambiziosa Sir Safety Perugia che riprova l’assalto alla Champions League dopo aver strappato al Kazan l’uomo chiave delle ultime Coppe, lo schiacciatore cubano-polacco Leon. I perugini non affrontano una squadra qualsiasi al debutto casalingo nel girone che comprende anche i francesi del Tours e i turchi dell’Arkas Izmir ma la Dinamo Mosca, società dalle grandi tradizioni che può vantare nel suo ...

Volley - accoglienza da star per le ragazze della Nazionale : in aeroporto c’è anche Giancarlo Giorgetti che posa con Paola Egonu e Myriam Syllla : C’erano centinaia di persone domenica sera a Malpensa e a Fiumicino ad accogliere la Nazionale femminile di Volley di ritorno dal Giappone, dove è arrivata seconda in finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. La sconfitta contro la Serbia non ha smorzato gli entusiasmi del pubblico, che ha accolto le ragazze tra cori, canti e mazzi di fiori. E ad attenderle nell’aeroporto milanese c’era anche il sottosegretario alla ...

Volley : festa anche a Fiumicino per le azzurre della nazionale : ROMA- Che accoglienza nella Capitale per l'Italia del Volley femminile. Le tre giocatrici della nazionale Sarah Fahr, Carlotta Cambi e Lucia Bosetti, insieme alla dottoressa Alessandra Favoriti e ad ...

Volley : Monini strapazza Roma e vince anche la seconda di campionato : La cronaca - Spoleto comincia con Zoppellari e Padura Diaz sulla diagonale palleggiatore-opposto, Aguenier e Zamagni al centro, Rosso e Ottaviani in banda e Santucci libero. Roma, un po' a sorpresa, ...

Anche il calcio impazzisce per l'ItalVolley : Egonu come Cr7 : Il mondo del pallone può vedere da qui la strada per , ri, emergere: il Club Italia che fa giocare e alleva le giovani per la Nazionale e le squadre del campionato, che le porta a trionfare al ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...

Mondiali Volley femminile - Italia in semifinale : possibili avversarie - c'è anche la Cina : La vittoria al tie-break contro il Giappone ha permesso alla Nazionale femminile di Pallavolo di qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley [VIDEO]. Un'autentica impresa per le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti, partite con il ruolo di outsider alla vigilia della competizione iridata e ora in lotta per un posto in finale. L'Italia in semifinale affrontera' una tra Cina e Olanda, entrambe qualificate alle Final Four ...

Volley - Mondiali donne : immensa Italia - battute anche le campionesse USA : L'Italia suona la nona sinfonia. Ai Mondiali femminile di Volley in Giappone supera anche gli Stati Uniti, squadra che detiene il titolo, e chiude la seconda fase a punteggio pieno [VIDEO]. Nove vittorie in altrettanti match, 27 punti e soltanto tre set lasciati per strada: si tratta dell'unica squadra con un simile ruolino di marcia e con 'scalpi' parecchio illustri come Cina, Russia e, appunto, le statunitensi [VIDEO]. Un'altra partita ...

Volley femminile - Pagelle Italia-USA 3-1 : Egonu inarrestabile! Super prestazione anche di Sylla : La Nazionale italiana femminile di Volley ha conquistato la nona vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 Superando 3-1 gli Stati Uniti. Con questo risultato le azzurre si sono classificate alle Final Six da prime del proprio girone. LE Pagelle DI ITALIA-STATI UNITI 3-1 Malinov 6,5: Mazzanti le dà giustamente fiducia, perchè una partita in un Mondiale così lungo si può anche sbagliare e la palleggiatrice azzurra si riscatta con una buona prova. ...

Volley - Mondiali : l’Italia vince ancora - al tappeto anche gli Stati Uniti : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta Cambil’Italia suona la nona sinfonia. Ai Mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone, le travolgente corsa delle azzurre non si ferma neppure di fronte alle campionesse in carica degli Stati Uniti: le ragazze di Mazzanti, già qualificate per le Final Six, si impongono con un perentorio 3-1, si assicurano il primo posto nel girone e approdano all’ultima fase ...

Mondiali - l'ItalVolley femminile fa 9 su 9 : battuti anche gli Stati Uniti : Dopo la Cina oro olimpico, l'Italia del volley femminile batte 3-1 anche le statunitensi campionesse in carica e chiude le prime due fasi del Mondiale giapponese con uno strepitoso 9 su 9. Arriva alle ...

Volley femminile - inarrestabile Italia : 3-1 anche agli Usa : Le azzurre battono nettamente le campionesse del mondo in carica, primo posto nel girone: ora il sorteggio per la Final Six

Un altro show dell'ItalVolley - anche la Russia si inchina : le azzurre alle Final Six : L'Italia batte anche la Russia, arriva a otto successi su otto e avvisa il resto del mondo: tutti dovranno fare i conti con una squadra dalle molteplici risorse, capace a Osaka di risalire dallo 0-1 ...

Volley - Mondiali donne : l'Italia spazza anche la Thailandia - mercoledì sfida alla Russia : l'Italia del Volley al femminile sa solo vincere e lo fa in maniera feroce e perentoria ai campionati Mondiali in Giappone. La pratica Thailandia è stata archiaviata in appena 68' di gioco, 3-0 lo score finale in favore delle azzurre con tre parziali assolutamente senza storia 25-15; 25-12; 25-15. La 'ragazze terribili' di coach Mazzanti calano pertanto il settebello, la settima perla in una preziosa collana dalla quale è stato sfilato soltanto ...