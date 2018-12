Volkswagen-Ford - Trattative per una nuova alleanza globale

Volkswagen : "Negoziati con Ford per alleanza automobilistica globale" - : Herbert Diess, dopo l'incontro con Trump, rivela: Vw potrebbe usare le capacità produttive della Ford in Usa e sta considerando un secondo impianto nel Paese. Il presidente vede anche Bmw e Daimler. ...

Maxi alleanza tra Ford e Volkswagen per il colosso mondiale dell'auto : L'economia statunitense continua a crescere a ritmi intensi: 3,5% nell'ultimo trimestre. Ma è evidente che sui mercati stia crescendo il nervosismo. La trattativa commerciale con la Cina può ...

Allenza globale Volkswagen-Ford : i tedeschi produrranno auto nelle fabbriche Usa dell'Ovale Blu : WASHINGTON - Donald Trump corteggia alla Casa Bianca le tre principali case automobilistiche tedesche e strappa i primi impegni a rafforzare i loro investimenti e la loro produzione in Usa sullo...

Trump vede i ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale Volkswagen-Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come aumentare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il ceo del gruppo Vw Herbert Diess ha annunciato che a gennaio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motors ...

Trump vede i ceo dell'auto tedesca. Alleanza globale Volkswagen Ford : NEW YORK - Un'Alleanza globale tra Volkswagen e Ford. E' la risposta del gruppo tedesco, primo costruttore mondiale per auto vendute, per aumentare la produzione negli Stati Uniti, dando una mano al ...

Trump vede i ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale Volkswagen Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come aumentare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il ceo del gruppo Vw Herbert Diess ha annunciato che a gennaio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motors ...

Ceo Volkswagen : 'Vogliamo alleanza globale con Ford' : "Siamo in negoziati avanzati con la Ford per costruire davvero una alleanza automobilistica globale, che rafforzerà anche l'industria automobilistica americana": lo ha annunciato il ceo della ...

Volkswagen - 'alleanza globale con Ford' : ANSA, - WASHINGTON, 4 DIC - "Siamo in negoziati avanzati con la Ford per costruire davvero una alleanza automobilistica globale, che rafforzerà anche l'industria automobilistica americana": lo ha ...

Trump vede i ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale tra Volkswagen e Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come migliorare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il Ceo della tedesca Volkswagen , Herbert Diess, ha detto annunciato che a gennaio o febbraio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motor ...

Gruppo Volkswagen - "Con la Ford valutiamo altri progetti" : Il Gruppo Volkswagen dà un colpo di acceleratore ai programmi di sviluppo nel campo della mobilità del futuro e al tempo stesso conferma la possibilità di collaborare con la Ford anche al di fuori dei veicoli commerciali leggeri. Oggi, i vertici aziendali hanno varato un nuovo programma di investimenti che stanzia quasi 44 miliardi di euro fino al 2023: gli importi, pari a un terzo delle spese complessive previste, saranno destinati allo ...

Volkswagen-Ford - Anche le fabbriche potrebbero essere condivise : Gli accordi tra il gruppo Volkswagen e la Ford sono destinati a espandersi ben oltre il mondo dei veicoli commerciali. Dopo aver ufficializzato una partnership per lo sviluppo di nuovi mezzi professionali, le due aziende hanno iniziato a esplorare nuove possibilità di collaborazione che gioverebbero ai conti di entrambe, riducendo i costi di ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi modelli, elettrici e autonomi in primis, andando ad aumentare, ...

Volkswagen-Ford - Anche le fabbriche saranno condivise : Gli accordi tra il gruppo Volkswagen e la Ford sono destinati a espandersi ben oltre il mondo dei veicoli commerciali. Dopo aver ufficializzato una partnership per lo sviluppo di nuovi mezzi professionali, le due aziende hanno iniziato a esplorare nuove possibilità di collaborazione che gioverebbero ai conti di entrambe, riducendo i costi di ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi modelli, elettrici e autonomi in primis, andando ad aumentare, ...

Volkswagen-Ford - La piattaforma elettrica potrebbe essere condivisa : La Volkswagen potrebbe condividere la propria piattaforma elettrica Meb con altre aziende, Ford in primis. stato lo stesso Frank Witter, Chief Financial Officier della Casa di Wolfsburg, ad aprire uno spiraglio riguardo alla possibile condivisione della base sulla quale nasceranno tutte le future elettriche del gruppo: "sarebbe teoricamente possibile fornire l'accesso (alle nostre tecnologie, ndr) a marchi al di fuori del gruppo ...

Ford-Volkswagen - prove di alleanza. Ma di matrimonio ancora non si parla : Con Volkswagen “abbiamo intavolato delle discussioni sul come aiutarci reciprocamente a livello globale. La collaborazione non ha limiti di nessun tipo, che si tratti di tecnologia, segmenti di prodotto o geografia”: parole di Bob Shanks, direttore finanziario di Ford. Come anticipato la scorsa settimana, le due multinazionali sono “in serie trattative” per estendere la loro alleanza oltre i veicoli commerciali al fine di condividere ...