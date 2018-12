Vittorie per Liverpool e Tottenham

Beach volley - World Tour 2018 Lubijana. Poker di Vittorie per Luca e Allegretti : sono nei quarti! : E sono quattro! Poker di successi per Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti nel torneo 1 Stella di Lubijana. La coppia azzurra, che arriva dalle qualificazioni, ha vinto senza troppi problemi anche la finale del girone e domattina giocherà i quarti di finale. Risultato insperato per le italiane che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-18, 21-13) le ungheresi Lutter/Szombathelyi e domani attendono la vincente di Legieta/Kaczmarek ...

Beach volley - World Tour 2018 Lubijana. Poker di Vittorie per Luca Allegretti : sono nei quarti! : E sono quattro! Poker di successi per Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti nel torneo 1 Stella di Lubijana. La coppia azzurra, che arriva dalle qualificazioni, ha vinto senza troppi problemi anche la finale del girone e domattina giocherà i quarti di finale. Risultato insperato per le italiane che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-18, 21-13) le ungheresi Lutter/Szombathelyi e domani attendono la vincente di Legieta/Kaczmarek ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre Vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di Vittorie per le azzurre nelle qualificazioni : Sono quattro le coppie italiane al via nell’ultimo torneo del World Tpur del 2018 ma, di fatto, già appartenente alla stagione 2019. Tutti i binomi azzurri devono passare dalle qualificazioni e il primo approccio per le tre coppie iscritte al torneo femminile è stato ottimo visto che hanno tutte superato il turno e nel pomeriggio si giocheranno l’accesso al main draw. Colombi/Breidenbach, al debutto internazionale dopo una grande stagione estiva ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 Vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 Vittorie nelle ultime 28 per i catalani : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

Youth League : Inter e Napoli - che rimonte! Vittorie pazze per sperare : Al 45' di Tottenham-Inter, i nerazzurri erano fuori dalla Youth League. Al 90', invece, si è capovolto il mondo. La squadra di Madonna ha vinto 4-2 in Inghilterra e, nell'altra sfida del girone, Psv e ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominatore incontrastato con 11 Vittorie su 14 - segnali positivi per Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo tre giorni di gare si è concluso il Grand Slam di Osaka, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima del Masters di Guangzhou riservato ai migliori sedici del ranking mondiale di ciascuna categoria. La manifestazione ha visto il dominio incontrastato dei padroni di casa, che hanno collezionato undici vittorie (su quattordici categorie), otto secondi e sedici terzi posti salendo sul podio con 35 atleti. La selezione del Sol Levante ha ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Vittorie a Geisenberger - Kindl e Steu/Koller. Piazzamenti nella top-10 per gli italiani : Si chiude con le prove sprint il programma della prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Singolo maschile Il campione del Mondo Wolfgang Kindl, che proprio su questo catino si era andato a prendere l’oro iridato della specialità, non sbaglia e si prende il successo davanti al pubblico di casa. Seconda posizione e primo podio in carriera per la sorpresa russa: Aleksandr Gorbatcevich, che con il ...

Risultati NBA - cade ancora Boston : Vittorie importanti per Nuggets - Bucks e Warriors : Risultati NBA, sei incontri giocati nella notte americana, da segnalare la prestazione da urlo di Karl-Anthony Towns Risultati NBA, sei gare giocate nella notte americana, alcune delle quali molto interessanti. Una di queste ha visto di fronte due candidate ai playoff ad Ovest. I Thunder di Westbrook sono caduti 98-105 sotto i colpi di Jokic e Jamal Murray, a poco è servita la tripla doppia di Russell da 16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : tutti i risultati di sabato 24 novembre. Vittorie sofferte per Galles ed Inghilterra - perde la Francia : Nella giornata della disastrosa prestazione dell’Italia allo Stadio Olimpico al cospetto degli All Blacks scatenati, sono andati in scena davvero tantissimi Test Match in quest’ultima tornata di grande Rugby a novembre. Ci si attendeva spettacolo a Twickenham e così è stato tra Inghilterra ed Australia: il XV della Rosa ha sfruttato la crisi nera dei Wallabies (che sabato scorso hanno sofferto anche a Padova con l’Italia) per ...

Premier League - Ranieri debutta con una vittoria : 3-2 al Southampton. Vittorie esterne per City e Liverpool : Debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage sono gli ospiti a passare in vantaggio in ...

Juventus - sette Vittorie per chiudere a 103 punti nel 2018 : Ma visto che le coppe arrivano vincendo le partite, sarà particolarmente attento alla statistica riportata dalla Gazzetta dello Sport . Dopo la sosta è ora di riprendere la marcia ma il calendario ...

NFL 2019 : i New Orleans Saints illuminano il Thanksgiving Day. Vittorie anche per Bears e Cowboys : Come da tradizione a Stelle e strisce, l’ultimo giovedì di novembre è il Thanksgiving Day e, tra un tacchino ripieno e una torta di zucca, si gioca a football. La NFL, infatti, scende in campo con tre match per festeggiare nel migliore dei modi il Giorno del Ringraziamento. La nottata ha regalato sfide di primissimo piano con grandi prestazioni e numeri e una assoluta certezza: i New Orleans Saints in questo momento sono la migliore ...