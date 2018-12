: Visita baita no-Tav,prescrizione Grillo - TelevideoRai101 : Visita baita no-Tav,prescrizione Grillo - cirofronteddu : La prescrizione fa schifo, tranne quando serve a Beppe Grillo. - ambiendator : RT @serebellardinel: Oggi hanno finito le 4 carriole e la piscina di gonfiabile di #DiMaio, che fanno secondo voi, scrivono a caratteri cub… -

La Corte d'appello di Torino ha dichiarato ladi un reato attribuito a Beppein occasione di una suain Valle di Susa, nel dicembre 2010, agli attivisti No Tav. Si trattava della violazione dei sigilli apposti dalle autorità a unapresidio. In primo grado,nel 2014,era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale. A carico die di altre 9 persone non ci sono i "presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito".Lo scrive la Corte d'appello nella sentenza.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)