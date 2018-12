Vikings 5X12: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: Anteprima 'Vikings': 5x12 'L'omicidio più folle' ? Il salotto delle parole - MichelaMuzzati : Anteprima 'Vikings': 5x12 'L'omicidio più folle' ? Il salotto delle parole - In_Taylers_Arms : RT @rapunzel_milla: Ho letto la trama leakata della 5x12 di Vikings (perché si sono stupida) e ora voglio morire - In_Taylers_Arms : RT @Shitukes: Gli spoiler di Vikings li ho presi molto bene diciamo che potrei o non potrei aver appena votato bad alla 5x12 su tvshow prim… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) L’episodiova in onda su TimVision giovedì 6 dicembre 2018. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOIl nuovo episodio disi intitola Murder Most Foul, che tradotto significa letteralmente “l’omicidio più brutto”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Bjorn, Lagertha e Ubbe affrontano un fato incerto mentre la lealtà di Heahmund viene testato. In Islanda, Floki lotta per comprendere il volere degli Dei. A Kattegat, Ivar incontra la sua metà.5X11: dove vedere l’episodio Negli USA e Canada l’episodio va in onda su History mercoledì 5 dicembre 2018. In Italia, la puntata doppiata in ...