Video LG G7 ThinQ della beta Android Pie | tutte le curiosità sull’aggiornamento

Android 9 Pie per LG G7 ThinQ si mostra per la prima volta in Video : Grazie ad un utente facente parte del programma beta possiamo avere un primo assaggio di Android 9 Pie in azione su LG G7 ThinQ. L'articolo Android 9 Pie per LG G7 ThinQ si mostra per la prima volta in video proviene da TuttoAndroid.