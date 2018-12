Venezia | a 96 anni lavora ancora in fabbrica | “A casa mi annoio | non so stare ferma”

Venezia - muore a 12 anni per un malore improvviso : stroncato da un'emorragia cerebrale : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un bambino, residente nella provincia di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Portogruaro. Si tratta del dodicenne, Filippo Acampora, deceduto martedì 27 novembre, nel cuore della notte improvvisamente a causa di un malore: il giovane è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Danni ingenti - ma ora subito al lavoro” : Ammonta a 614 milioni e 760mila 257 euro la stima complessiva dei danni provocati in Friuli Venezia Giulia dalla recente ondata di Maltempo che, come certificato dai primi anticipi di risorse assegnati dal Governo 6,5 milioni per la Regione), pone l’estremo Nordest come seconda regione più colpita dopo il Veneto. “È una valutazione puntuale – commenta il vicegovernatore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : danni per 615 milioni a strutture e infrastrutture pubbliche : “La stima definitiva dei danni causati dalla recente ondata di Maltempo a strutture e infrastrutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia è di 615 milioni di euro“: lo ha annunciato oggi a Tolmezzo, in apertura degli Stati Generali della Montagna, il governatore Massimiliano Fedriga, sottolineando il dato complessivo appena fornitogli dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Adesso, ...

Bimbo di 5 anni in monopattino multato in Piazza San Marco a Venezia : Una multa di 66 euro e 80 centesimi è stata inflitta dai vigili urbani di Venezia per aver sorpreso un bambino di 5 anni a sfrecciare a bordo di un "acceleratore di velocità", ovvero un monopattino, di fianco alla Basilica di San Marco.La sanzione è scattata per il papà, colpevole di aver consentito al figlio di correre in monopattino in centro storico, e l'uomo, come riportano i giornali locali, dopo essere andato ...

Venezia : furti ai danni di anziani con tecnica dell'abbraccio - arrestata 17enne romena : Venezia, 13 nov. (AdnKronos) - Nella mattinata di sabato scorso ad Oppeano (Vr), i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno localizzato e tratto in arresto una 17enne cittadina di origini romene, destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Mi

Venezia : furti ai danni di anziani con tecnica dell'abbraccio - arrestata 17enne romena (2) : (AdnKronos) - La ragazza, nonostante la giovane età, si è dimostrata particolarmente abile nell’asportare i beni di valore tanto che le vittime si accorgevano della loro mancanza solo in un secondo momento. Sono tuttora in corso gli ulteriori approfondimenti investigativi tesi ad individuare i compl

I danni dell’acqua alta a Venezia : Foto e notizie degli ultimi giorni: l'acqua è arrivata a 160 centimetri e si è allagata anche la Basilica di San Marco The post I danni dell’acqua alta a Venezia appeared first on Il Post.

Maltempo Venezia - gravi danni alla basilica di San Marco : “Invecchiata di 20 anni in 24 ore” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent'anni, ma forse questa è una considerazione ottimista”: è la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco a Venezia. Il Maltempo di questi giorni non ha risparmiato neppure le opere d’arte: l’acqua è entrata in chiesa e ha bagnato i millenari mosaici del pavimento.Continua a leggere

A Venezia acqua alta nella Basilica di San Marco : danni a pavimento e mosaico. «E' invecchiata di 20 anni» : ... a parte i costi connessi, sta diventando sempre più difficile e potrebbe diventare impossibile, specie in uno scenario di cambiamenti climatici globali che il mondo scientifico considera certi', ...