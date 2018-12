Veneto | da Regione 9 | 6 mln per inserimento lavorativo 30mila disabili 3

Veneto : da Regione 9 - 6 mln per inserimento lavorativo 30mila disabili : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - Ammontano a 9,6 milioni di euro le risorse del FSE (Fondo Sociale Europeo) che la Regione ha destinato alla realizzazione del programma di interventi del 2019 per le circa 30mila persone con disabilità iscritte al collocamento mirato del Veneto. Una cifra di tutto rilie

Maltempo : assessore Marcato - da Regione Veneto 10 mln euro per danni a imprese : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - È stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale un emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale 2019 che offre una importante risposta della Regione alle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno recentemente devasta

Batterio killer : la Regione Veneto richiama 10.000 pazienti operati in cardiochirurgia : Ufficialmente la posizione delle autorità sanitarie è quella di minimizzare il presunto pericolo del Batterio killer che sarebbe alla base di almeno sei morti accertate di altrettanti pazienti che erano stati sottoposti ad un intervento chirurgico di sostituzione delle valvole cardiache. Nello stesso tempo, però, il Governatore Zaia ha recentemente istituito una commissione tecnico - scientifica per studiare il problema e proporre delle ...

Veneto : in Regione tavolo su povertà - al via programma di inclusione sociale : Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Diventa operativo in Veneto il piano regionale di contrasto alla povertà e di promozione della rete per l’inclusione sociale: con l’insediamento del tavolo regionale, presieduto dall’assessore al sociale Manuela Lanzarin, si costituisce l’organismo politico e tecnico p

Turismo : da Regione Veneto sostegno a iniziative promozione legate ad auto e moto d'epoca (2) : (AdnKronos) - L’A.S.I. raccoglie, al suo interno, oltre 200.000 appassionati di auto e di veicoli storici e rappresenta, a livello istituzionale il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi sia nazionali che internazionali competenti. Tra le ulteriori funzioni dell’ente ci sono il sosteg

Sanità : firma trasferimento terreni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Con questa firma la partita è chiusa. E’ un giorno storico, da festeggiare, per la Sanità Padovana, veneta, nazionale e internazionale, perché il target del nuovo Policlinico Universitario che nascerà a Padova travalica i confini regionali e nazionali”. Con queste par