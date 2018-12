Veneto | assessore Marcato | un ulteriore mln di euro per riconversione industriale 2

Veneto : assessore Marcato - un ulteriore mln di euro per riconversione industriale : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - Con un emendamento al collegato alla legge di stabilità 2019, emendamento approvato oggi dal Consiglio, un milione di euro è stato destinato ad interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, in relazione alla tutela, al

Ipab : assessore Lanzarin - in Veneto presto la riforma (2) : (AdnKronos) - “Inoltre -ha aggiunto l’assessore- con l’approvazione del riparto 2018 del fondo regionale per la non autosufficienza, sono stati recuperati 13 milioni in più per le strutture residenziali degli anziani e dei disabili, aumentando le impegnative di residenzialità nei territori che stori

Ipab : assessore Lanzarin - in Veneto presto la riforma : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - “Sono consapevole che la riforma delle Ipab è molto attesa e importante. Ma dovrà essere affrontata in un ridisegno complessivo della residenzialità e delle politiche per la non autosufficienza, perchè se da un lato è ormai improrogabile riformare l’assetto e la gestion

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga (2) : (AdnKronos) - “Tra risorse del MISE e regionali, l’investimento complessivo – ha detto Marcato – è di circa 400 milioni di euro. Si tratta di uno degli interventi di infrastrutturazione più rilevanti a livello europeo, con il quale prevediamo di coprire entro il 2020 l’intero Veneto con la banda Ult

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Non c’è sviluppo se non c’è infrastrutturazione tecnologica”: lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, partecipando oggi a Mestre ad un momento di incontro e dibattito sullo stato di avanzamento del Piano strategico na

Russia : assessore Veneto - meno sanzioni e più mercato (2) : (AdnKronos) - “Arriveremo alla firma di un protocollo d’intesa – ha annunciato Marcato – per rinsaldare le relazioni e svilupparle ulteriormente. Anche per quanto riguarda il turismo intendiamo giocare sul mercato russo un partita importantissima”. Sul tema del protocollo d’intesa e dei rapporti con

Russia : assessore Veneto - meno sanzioni e più mercato : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - “Le sanzioni alla Russia sono antistoriche e rappresentano un elemento di rottura. Noi siamo sempre stati contrari e abbiamo le idee molto chiare sui rapporti internazionali di tipo commerciale. E’ un dovere morale per la Regione aiutare i nostri imprenditori a coglier

Calcio : assessore Veneto - 'Carta Etica Sport' contro disvalori e aggressioni (3) : (AdnKronos) - "Dopo aver dato al Veneto la Carta Etica dello Sport, approvandola in Consiglio regionale poco più di un anno fa, ora siamo impegnati a divulgarla, a farla conoscere e adottare, guardando in primis ai giovani e alla scuola, con un concorso che punta a coinvolgere il maggior numero poss

Calcio : assessore Veneto - 'Carta Etica Sport' contro disvalori e aggressioni (2) : (AdnKronos) - Una Carta Etica dello Sport che punta a far sì che non succedano più fatti come quello avvenuto nello scorso giugno in Polesine dove un genitore invase un campo da gioco durante una partita di Calcio tra ‘pulcini’ per picchiare un bambino, i carabinieri furono costretti a intervenire p

Calcio : assessore Veneto - 'Carta Etica Sport' contro disvalori e aggressioni : Venezia, 18 nov. (AdnKronos) - "Purtroppo, quello dell'aggressione agli arbitri è un tema di stretta attualità: assistiamo sempre più a situazioni di una gravità inaudita, stiamo vivendo un clima che va condannato e contrastato efficacemente, ed è un brutto segnale di come crescano i disvalori della

Maltempo : assessore Veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (3) : (AdnKronos) - Bottacin nel suo dettagliato intervento ha inoltre più volte sottolineato il suo grazie a tutti quelli che hanno collaborato: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, veneto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-Gsp, le ditte private che hanno operato per conto

Maltempo : assessore Veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (2) : (AdnKronos) - Ammontano invece a 497 i km di strade statali, provinciali e regionali chiuse, senza contare quelle comunali di cui mancano i dati in quanto i comuni, soprattutto i più colpiti, non sono ancora in grado di quantificare i danni sulla rete di loro competenza. Sono poi centinaia i metri d

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare (2) : (AdnKronos) - “Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di affidare a Veneto Agricoltura il ruolo di gestore unico della commercializzazione del legname recuperato – ha prospettato l’assessore – in modo di regolare il mercato e di evitare gli effetti distorti della libera concorrenza. Ma sarà il

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abb