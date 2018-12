Vendite di smartphone | Gartner | | dominano i cinesi | giù Samsung | piatta Apple

La piccola Royole batte Samsung nella corsa alle Vendite di smartphone pieghevoli : Lo smartphone può essere prenotato in tutto il mondo, Italia compresa, i prezzi sono di 1.390 e 1.540 euro in base al taglio di memoria,, con le consegne previste a partire da dicembre. Big battuti ...

Smartphone - Vendite in forte calo : gli utenti aspettano 2 - 83 anni per cambiarlo : Il calo del mercato è stato certificato dal centro studi Idc, secondo cui nel terzo trimestre dell'anno sono stati consegnati nel mondo 355,2 milioni di dispositivi, con un calo del 6% rispetto allo ...

Sony - Vendite nel mercato smartphone in caduta libera. I tempi di Sony-Ericsson sono lontani : Anno 2007, Sony-Ericsson svetta nella telefonia con utili superiori a Nokia. Anno 2018, Sony è fuori dalla top 5 dei produttori del settore mobile, l’ultima trimestrale conferma vendite dimezzate e il fatturato è in calo del 32%. Ma cosa è successo in questi 11 anni? Inizialmente nel 2002 con la collaborazione Sony-Ericsson i telefoni cellulari sono ancora semplici e con poche funzioni. Il gruppo nippo-svedese punta sul comparto ...