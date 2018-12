Vendita lotto C1 | Stazione Tiburtina | progetto importante per Virginia Raggi

Gruppo FS : in Vendita il lotto C1 della stazione Tiburtina. Insieme a Roma Capitale - verso uno sviluppo ad alta velocità : Si è svolto oggi, nella lounge FS all'ultimo piano della stazione Tiburtina, il "Roadshow" organizzato dal Gruppo FS , Ferrovie dello Stato, per lanciare la gara , curata da FS Sistemi Urbani per ...

Nuova data di Calcutta al Palalottomatica di Roma il 5 febbraio : biglietti in preVendita : Continua il tour per Evergreen, con una Nuova data di Calcutta al Palalottomatica di Roma in programma per i 5 febbraio. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I tagliandi d'ingresso possono essere acquistati e ricevuti con corriere espresso oppure ritirati sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con un proprio documento d'identità e la ricevuta ottenuta tramite ...