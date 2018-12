Valentino Rossi tra emozioni e successi | il post social di ringraziamento dopo 100 km dei

Monza Rally Show 2018 – Tutto pronto per la 40^ edizione : l’elenco partecipanti - c’è Valentino Rossi : Nella quarantesima edizione dell’atteso evento saranno 120 gli equipaggi in gara, presenti Valentino Rossi e Tony Cairoli Tutto pronto per il Monza Rally Show 2018, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione. L’atteso evento motoristico è in programma all’interno dell’autodromo brianzolo nelle date del 7, 8 e 9 dicembre: giornate frenetiche nel corso delle quali si sfideranno ben 120 equipaggi suddivisi ...

MotoGp - Bagnaia venera Valentino Rossi : “l’ho incrociato in pista e mi sono emozionato. Io come lui? Dico che…” : Il campione del mondo di Moto2 ha parlato della pRossima stagione in MotoGp e del suo rapporto con Valentino Rossi, mettendo in chiaro alcune cose Il Mondiale di Moto2 ottenuto solo qualche settimana fa è ormai il passato, Pecco Bagnaia è già concentrato sulla pRossima stagione di MotoGp, che affronterà da debuttante in sella alla Ducati del team Pramac. Credits: Instagram @Gazzettadellosport Un’emozione indescrivibile, già provata ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano un anno d’amore : il dolce pensiero del pilota per la fidanzata [FOTO] : Francesca Sofia Novello festeggia un anno d’amore con Valentino Rossi: il meraviglioso pensiero del pilota per la modella finisce sui social È passato un anno da quando Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono ufficialmente fidanzati. Come festeggeranno i due piccioncini questa data speciale? Dopo una capatina dal parrucchiere, la modella fidanzata del pilota di Tavullia dà un assaggio ai suoi follower sulla giornata che ...

Rally Monza 2018 - Valentino Rossi e Tony Cairoli in macchina : i due centauri cercano la vittoria : Sarà un Monza Rally Show a grandi firme quello che andrà in scena nel weekend del 7-9 dicembre presso l’Autodromo del capoluogo brianzolo, uno dei cuori pulsanti del motosport in Italia. La grande classica nel tempio della velocità si preannuncia altamente spettacolare e il parterre è davvero di lusso, i 120 equipaggi in gara (compresi quelli delle auto storiche) dovranno cimentarsi con ben nove prove speciali per complessivi 150 km, i ...

MotoGp - Valentino Rossi spaventato da Morbidelli : “lo conosco da tanto tempo - ma…” : Il pilota della Yamaha ha parlato di Franco Morbidelli, sottolineando che l’anno pRossimo sarà complicato batterlo Insieme hanno vinto la 100 Km dei Campioni, nella pRossima stagione però si affronteranno in pista questa volta entrambi in sella alla Yamaha M1. Alessandro La Rocca/LaPresse Un’altra bega in più per Valentino Rossi, che dovrà vedersela con uno dei suoi migliori amici nel Motomondiale, riuscito a strappare un posto ...

MotoGp – Valentino Rossi… boss : ecco come il numero del Dottore è memorizzato nella rubrica di Tebaldi [FOTO] : Albi Telbadi, ad della VR46, mostra chi è il vero boss: ecco come è salvato sul suo cellulare il numero di Valentino Rossi E’ andata in scena nel fine settimana la 100km dei campioni: tanto divertimento al Ranch di Tavullia prima con l’Americana, vinta da Valentino Rossi, e poi con la gara finale di domenica, nella quale il Dottore ha trionfato in coppia con Morbidelli. In tantissimi hanno popolato il Ranch di Tavullia per ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘smaschera’ Jorge Lorenzo : “sono sicuro che nel prossimo test…” : Il pilota pesarese ha parlato dell’adattamento di Jorge Lorenzo alla Honda, sottolineando come nel pRossimo test in Malesia sarà già davanti Si è appena messo in tasca la 100 Km dei Campioni, ma Valentino Rossi non ha abbassato l’attenzione sulla MotoGp. Il pilota pesarese ha parlato degli ultimi test svolti a Jerez, soffermandosi anche sui pRossimi in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio. Ph. Twitter Lorenzo Di ...

Lewis Hamilton - appello a Valentino Rossi dopo la giornata in moto : 'Devo venire al Ranch il prima possibile' : A partire da Tazio Nuvolari , che già nei pionieristici anni 20 stupiva il mondo imperversando sugli sgangherati circuiti di tutto il mondo sulle 4 ruote della sua Alfa oppure sulle due della sua ...

MotoGP - Valentino Rossi crede in Jorge Lorenzo : “In Malesia sarà pronto con la Honda e andrà forte!” : Le prestazioni di Jorge Lorenzo sono oggetto di discussione da parte di molti degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato la Ducati, i suoi primi giri in sella alla Honda, suo nuovo team nel Mondiale MotoGP 2019, hanno suscitato delle reazioni diverse: chi ritiene che la scelta del maiorchino sia molto azzardata, avendo dall’altra parte del box un fenomeno come Marc Marquez con la sua stessa moto; chi ne apprezza il coraggio e crede che ...

100 km dei Campioni – Il dolore al ginocchio non fa perdere il sorriso a Valentino Rossi : il Dottore esilarante sul podio [VIDEO] : Valentino Rossi più forte del dolore al ginocchio al Ranch di Tavullia: il Dottore ironico mentre sale sul podio della 100km dei Campioni acciaccato Divertimento puro e tanto spettacolo nel fine settimana al Ranch di Tavullia. Valentino Rossi è stato protagonista indiscusso del weekend della 100km dei Campioni, aggiudicandosi l’Americana del sabato e poi la gara a coppie della domenica, in squadra con Franco Morbidelli. Il nove volte ...

Valentino Rossi chiama - Lewis Hamilton risponde : “prometto che sarò al Ranch il prima possibile” : Il pilota della Mercedes ha accettato con enfasi l’invito di Valentino Rossi di recarsi al Ranch per sfidarsi in moto “Lewis deve venire qui al Ranch, cercheremo di organizzarci”. Invito partito e recapitato grazie ormai al lavoro dei social, riusciti ad accorciare sensibilmente i tempi di consegna dei messaggi. LaPresse/Reuters Valentino Rossi chiama, Hamilton risponde… presente, promettendo al pilota pesarese di ...

100km dei Campioni – Il simpatico ‘dietro le quinte’ tra Valentino Rossi ed Uccio : “ginocchio? L’importante è che abbiam vinto” [VIDEO] : Valentino Rossi ed Uccio Salucci sdrammatizzano sul dolore del Dottore al ginocchio al termine della 100km dei Campioni al Ranch di Tavullia Un weekend di divertimento e spettacolo, quello conclusosi ieri sera al Ranch di Tavullia tra festeggiamenti e grandi abbuffate. Valentino Rossi ha ospitato al suo Ranch la 100km dei Campioni, alla quale hanno partecipato i giovani della VR46 Academy, escluso Bagnaia impegnato ad Andorra nelle ...

100 Km dei Campioni - Valentino Rossi incredulo : “ecco cosa ho fatto quando ho visto Pasini per terra” : Il pilota della Yamaha ha commentato la vittoria nella 100 Km dei Campioni, arrivata grazie alla scivolata nel finale di Pasini Una vittoria che ‘pesa’, dal momento che Valentino Rossi quest’anno non ne ha raccolta nemmeno una nel corso dell’intera stagione di MotoGp. Non ha ovviamente lo stesso valore, ma la 100 Km dei Campioni rappresenta una piccola rivincita morale per il Dottore, che dimostra di avere ancora ...

100 Km dei Campioni - Rossi riceve la Coppa Hayden e sale a fatica sul podio : il dolore al ginocchio affligge Valentino [VIDEO] : Valentino Rossi sul podio della 100 Km dei Campioni, il pilota al Ranch di Tavullia sale sul più alto gradino del podio dopo essere stato premiato da Vittoria Valentino Rossi è stato quest'oggi ...