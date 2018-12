Usa | oggi i funerali di Bush senior | Trump | ex presidenti | leader mondiali

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiUsa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellata integralmente la tappa di Titisee-Neustadt a caUsa della pioggia : La prossima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci, prevista originariamente sul trampolino tedesco HS142 di Titisee-Neustadt sia per gli uomini che per le donne, è stata ufficialmente cancellata dagli organizzatori a causa dell’eccessiva quantità di pioggia prevista per i prossimi giorni. Nelle ultime ore la situazione è peggiorata con un innalzamento delle temperature (addirittura fino a 8°C) ed una quantità di ...

Ecofin al centro dell'agenda di oggi - venerdì focus su lavoro Usa : In una giornata scarna di indicazioni macro in Europa e negli Stati Uniti l'unico evento sarà l'Ecofin odierno. Gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo "discuterà della proposta di digital ...

Uomini e Donne oggi : Gemma torna da Rocco e accUsa Tina : oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani manda via Paolo e ripensa a Rocco, le accuse a Tina Questo Lunedì va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si parte come sempre da un filmato di Gemma. La storica dama del programma di Maria De Filippi si sfoga con la redazione. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma torna da Rocco e accusa Tina proviene da Gossip e Tv.

RagUsa - oggi convegno sulla filiera lattiero casearia : “Qualità, sicurezza e sostenibilità della filiera lattiero casearia” è il titolo del convegno che si terrà a Ragusa. Presente l’assessore Edy Bandiera

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati provenienti sia dall'Europa che dagli Usa. Previste anche emissioni di Btp.

Natale a RagUsa - oggi si installano le luminarie natalizie : ecco dove : Iniziano oggi, 26 novembre, a Ragusa i lavori di installazione delle luminarie natalizie in vista del Natale. Si comincia da corso Italia e via Roma.

SiracUsa - oggi i funerali di Rosa Maria Puzzo a San Salvatore : Verranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 a Siracusa nella parrocchia di San Salvatore, in via Necropoli Grotticelle, i funerali di Rosa Maria Puzzo, l'insegnante di Italiano, latino e greco al liceo ...

Pei - OnePlus - : "Intelligenza artificiale? Oggi è un termine abUsato" : L'intelligenza artificiale che Oggi viene esaltata soprattutto negli smartphone top di gamma è veramente intelligenza artificiale? Secondo il co-founder di OnePlus, Carl Pei, la risposta è "no". Anzi, ...

Troppa pioggia - Ripa ancora chiUsa : La Spezia - La stra della Ripa è chiusa dalle 21.50 di ieri sera a causa del messaggio di allarme diramato dal pluviometro per il superamento della soglia della quantità di pioggia di 35 millimetri in ...

Troppa pioggia - Ripa chiUsa da ieri sera : La Spezia - La stra della Ripa è chiusa dalle 21.50 di ieri sera a causa del messaggio di allarme diramato dal pluviometro per il superamento della soglia della quantità di pioggia di 35 millimetri in ...

Borsa di Tokyo oggi chiUsa - è il giorno del ringraziamento del lavoro : Borsa di Tokyo oggi chiusa, è il giorno del ringraziamento del lavoro – oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione del “Kinrou Kansha no hi” (giorno del ringraziamento del lavoro) una festività locale. Ieri, la Borsa di Tokyo aveva chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, quasi tutta in territorio positivo, aveva registrato 21.646,55 punti, con un guadagno di 139,01 punti, ...

Thanksgiving - perché oggi gli Usa festeggiano il Ringraziamento : (foto: Getty Images) Il Ringraziamento, altrimenti noto come Thanksgiving day, è la festa americana per eccellenza e, grazie anche a decenni di film e telefilm made in Usa, si è ormai impresso nel nostro immaginario come quella occasione in cui migliaia di persone viaggiano per il paese per tornare dai propri cari e gustare il tacchino, elevando un pensiero di gratitudine. Niente di sbagliato, ma perché questa festa, che cade oggi – nel ...

Uccisione Khashoggi - Trump sta con l'Arabia Saudita : Grande alleato - investirà 450 miliardi negli Usa : Il comunicato di Trump, dopotutto, iniziava così: "Prima l'America! Il mondo è un posto molto pericoloso!"; il presidente poi citava l'Iran e la sua guerra per procura contro l'Arabia Saudita in ...