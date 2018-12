Una terapia mirata ripristina la sensibilità del cancro della tiroide all’iodio radioattivo

fondazioneserono

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha pubblicato i risultati di uno studio che dimostrano che la somministrazione di terapie a bersaglio molecolare è in grado dire ladei tumoriallo iodio radioattivo. Se confermato, questo effetto può essere importante nella gestione di queste neoplasie.Molti carcinomi differenziatitendono a evolvere verso forme meno differenziate, vale a dire che le cellule diventano meno simili, come struttura e come meccanismo di funzionamento, a quelle normali che costituiscono la ghiandola. Insieme alla differenziazione le ghiandole perdono anche lanei confronti dello iodio radioattivo, diventano cioè refrattarie o resistenti a questa sostanza che ha un ruolo fondamentale nella cura di tali tumori. Ciò comporta, a sua volta, esiti peggiori in alcuni casi di carcinoma. Jaber e ...