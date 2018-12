Un T-Rex a Milano Centrale | la stazione ha un nuovo ospite

Milano incassa il dividendo B Rex it Ora fa affari col debito sovrano : Il London Stock Exchange Group (Lseg) ha deciso di trasferire a Milano il mercato del debito pubblico denominato in Euro: un mercato da 130 miliardi di volumi giornalieri, che aveva attratto le mire di Parigi e Francoforte Segui su affari taliani.it

Borsa : B Rex it pesa su Europa - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano , 15 NOV - Le Borse europee a metà seduta si confermano deboli con il terremoto nel Governo May dopo l'accordo sulla Brexit che ha portato alle dimissioni di quattro ministri. A Londra ...

La BRexit fa bene alle Borse Ue Milano sopra la parità.Spread : 307 : Piazza Affari e le Borse europee tentano il rimbalzo aprendo la seduta odierna in rialzo, dopo l'approvazione del pre-accordo sulla Brexit da parte dei ministri inglesi. Dopo una riunione fiume, durata cinque ore, la premier britannica Theresa May ha annunciato che è stata raggiunta un'intesa sulla bozza di accordo sulla Brexit definita a Bruxelles, scongiurando una no-deal Brexit, ossia un'uscita dall'Unione ...