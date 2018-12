Un hacker ha bucato 50 mila stampanti per aiutare il più famoso YouTuber del mondo

agi

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Unha violato 50connesse a Internet per diffondere un comunicato di sostegno alla celebrità di YouTube, PewDiePie. Tra i dispositivi forzati a stampare il comunicato ci sarebbe anche una periferica di una stazione di polizia di Washington, come segnala un utente.L’episodio, avvenuto il 27 novembre, evidenzia quali rischi possano derivare da un uso inconsapevole e improprio dell’Internet delle Cose (dall’inglese, Internet of Things, IoT), ovvero dell’ecosistema di strumenti che comunicano autonomamente con la rete.“Dopo aver giocato per 4 ore consecutive a Destiny 2 ero annoiato e ho deciso che volevoare qualcosa”: autore dello scherzo informatico è un anonimonoto con lo pseudonimo di TheGiraffe, il quale spiega che proprio dopo la segnalazione del coinvolgimento di una stazione di ...