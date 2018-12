Un giorno di cui ci ricorderemo

Sergio Mattarella - il giorno in cui chiederà le dimissioni a Giuseppe Conte : Dagospia svela il piano : Ma che cosa c'è dietro l'improvvisa svolta di Paolo Savona , il teorico dell'uscita dall'euro che, nel giro di pochi giorni, ha bocciato la manovra affermando che deve essere interamente riscritta? ...

Maria Sole Tognazzi : «Quel giorno che arrivò nostro fratello norvegese di cui non sapevamo nulla» : Luca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliLuca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliLuca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliLuca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliLuca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliLuca Guadagnino, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliÈ il ricordo di Ugo Tognazzi (al quale il MoMa di New York dedicherà dal 5 dicembre una retrospettiva) e il suo ...

MotoGP - Valencia Test Day 1 : Zarco - 'La base è lontana da quello a cui ero abituato - ma è solo il primo giorno' : La concezione della moto è totalmente diversa da quella che ho conosciuto negli ultimi due anni nel Campionato del Mondo MotoGP. Ci vorrà del tempo per noi per usare quello che abbiamo. Oggi abbiamo ...

Michelle Obama racconta il giorno in cui conobbe Barack : Il Corriere della Serariporta uno stralcio del racconto di come si è volto il primo incontro di Michelle con Barack e di quella sigaretta accesa alla fine di un pranzo. Michelle ne era sicura, "sarebbe stata sufficiente a smorzare qualsiasi mio interesse". Così racconta in Becoming-La mia Storia di quel pranzo con Barack allo studio legale dove lei lavorava da ormai un anno, e dove faceva da tutor al nuovo stagista arrivato da ...

Il giorno in cui ci siamo svegliati tutti fascisti - grazie a Michela Murgia : La scrittrice Michela Murgia (Getty Images). Non sapevo d’essere fascista. Michela Murgia ha inventato un nuovo format col quale indagare il nostro grado di violenza politica, è il fascistometro, un test sull’Espresso con 65 frasi da bar che sembra servire più a promuovere il suo nuovo libro Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi, che a stabilire quanto siamo nei guai. Tra le domande ci sono frasi da bar (“loro sono i primi che rubano”; “Non ...

Il giorno in cui in Finlandia tutti scoprono gli stipendi di tutti : Ogni 1 novembre il governo diffonde i dati sui redditi di tutti i cittadini: provoca molte polemiche, ma barare è più difficile The post Il giorno in cui in Finlandia tutti scoprono gli stipendi di tutti appeared first on Il Post.

Il giorno in cui è stata salvata la più grande banca svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Salvini : “Al Viminale il giorno in cui il ministro dell’Interno si scuserà” : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi con uno dei carabinieri che accusa i suoi colleghi, Ilaria, sorella del geometra romano morto all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, risponde al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che l’aveva invitata insieme a tutta la famiglia al Viminale: “Il giorno in cui il ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora ...

Il vero "deficit" di cui nessuno parla : 70 milioni euro al giorno per le spese militari! - : In agosto, Fincantieri , controllata dalla società finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha consegnato alla US Navy, con la Lockheed Martin, altre due navi da combattimento ...