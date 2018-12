Un cucchiaino di aceto di miele 10 minuti prima dei pasti aiuta a dimagrire

caffeinamagazine

: #pancakessalati Per 16 #pancakes 150 g di #farinadilegumi (io ho utilizzato la #farinadipiselli) 200 g di #acqua… - federicadelloro : #pancakessalati Per 16 #pancakes 150 g di #farinadilegumi (io ho utilizzato la #farinadipiselli) 200 g di #acqua… - dambro_d : RT @taniacips980: Ragazzi a cena ho creato la miglior ricetta di salsa allo yogurt di sempre. Dunque: Un vasetto si yogurt bianco Una spr… - Gnegnyna : RT @taniacips980: Ragazzi a cena ho creato la miglior ricetta di salsa allo yogurt di sempre. Dunque: Un vasetto si yogurt bianco Una spr… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Hai mai sentito parlare didi? Pensa che è uno dei più antichi che ci sono in commercio. E pensa che esisteva già ai tempi degli egizi: allora veniva conservato in appositi vasi. Ma da cosa deriva l’di? Deriva dalla fermentazione acetica dell’idromele: esso non viene pastorizzato. In questo modo enzimi e batteri “buoni” restano inalterati.Ma che sapore ha l’di? E soprattutto perché ve ne stiamo parlando? L’diè molto delicato e ve ne stiamo parlando per via delle sue proprietà. Oltre a essere ottimo per insaporire insalate e ortaggi, sta benissimo anche su arrosti, formaggi e insalate di riso. Ma questo è solo uno degli usi di questoche può essere utilizzato anche per condire macedonie di frutta o per preparare bevande dissetanti. Ma l’diha anche altre proprietà che te lo faranno amare ancora di più. In particolare ...