Ultim'ora | esplosione in un benzinaio di Rieti | almeno 15 persone ferite

Pensioni - quota 100 (per ora) non cambia : le Ultime novità sull’anticipo previdenziale : Niente quota 104, né cambiamenti sostanziali per la riforma delle Pensioni. Almeno per il momento. La quota 100 per ora non viene modificata ma verrà discussa ed eventualmente cambiata solamente al Senato, mentre il ministro dell'Interno Salvini smentisce la possibilità che i requisiti diventino più stringenti e debbano essere maturati con due anni di anticipo.Continua a leggere