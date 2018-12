UFC 231 | Holloway vs Ortega a Toronto | diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Torna sabato 8 dicembre 2018 l'appuntamento con la Ultimate Fighting Championship (UFC), la promotion di arti marziali miste (MMA) più importante a livello mondiale. Alla Scotiabank Arena di(Canada) andrà infatti in scena UFC 231, il cui main event mette di fronte il campione dei pesi piuma Maxe lo sfidante Brian. Una sfida che promette scintille, accompagnata da un undercard di grande livello e che potrà essere seguita insuvs: i due protagonisti Il 27enne Maxdifende per la seconda volta il titolo UFC dei pesi piuma, conquistato a giugno 2017 con una perentoria vittoria sull'ex campione Josè Aldo. Pochi mesi dopo,ha battuto in rivincita lo stesso Aldo, ancora una volta per ko. Il lottatore hawaiano avrebbe già dovuto affrontarelo scorso luglio ad UFC 226, ma alcuni problemi di salute hanno ...