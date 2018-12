UeD | Ursula Bennardo risponde alle critiche sui social | ' Pensate alle vostre corna'

Blastingnews

: Il duro sfogo di Ursula sui social #uominiedonne #ued #tronover #ursulabennardo #sossioaruta - daringtodo : Il duro sfogo di Ursula sui social #uominiedonne #ued #tronover #ursulabennardo #sossioaruta - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, arriva la piccata risposta di #UrsulaBennardo a chi critica il suo riavvicinamento a #SossioAruta!… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’: l’opinione di #Isa sulla puntata del #TronoOver del 4/12/18 ( #IsaeChia #UeD #SossioAruta… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ultimamente al trono over di Maria De Filippi non si fa altro che parlare della tormentata storia d'amore die Sossio Aruta. La coppia, infatti, essendo una delle più amate e seguite dello show ,continua ad avere ampio spazio a Uomini e Donne dove, fra una lite e l'altra, i due si sono conosciuti ed innamorati. Anche nelle ultime due puntate Sossio ehanno monopolizzato un ampio spazio della registrazione per discutere in studio se rimettere in piedi la loro storia o concludere definitivamente il loro rapporto. Alla fine della loro discussione, comunque, i due hanno dato l'impressione di voler ritornare insieme e riprovarci, come testimoniano anche alcuni post pubblicati dallaieri ed oggi. Quest'ultima infatti nelle scorse ore ha postato su Instagram alcuni messaggi polemici nei confronti di tutti quei fans che la stanno criticando da settimane per aver ...